Samatta Fenerbahçe'ye dönüyor mu? Resmen açıkladı!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenen performansı gösteremeyen Samatta, sezon başında Antwerp'e kiralanmıştı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenen performansı gösteremeyen Samatta, sezon başında Antwerp'e kiralanmıştı.
Tanzanyalı golcü, Antwerp'e satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.
Mbwana Samatta, Royal Antwerp'te de istenen verimi verememişti.
Belçika temsilcisinde forma şansı bulsa da, beklenen patlamayı yapamamıştı.
Mbwana Samatta'nın sezon sona ermesiyle beraber ne yapacağı merak konusu olmuştu.
Golcü futbolcunun adı bir süredir Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile anılıyordu.
Mbwana Samatta, geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin elinden çıkarmak istediği Samatta, geri döndüğünü resmen açıkladı.
Samatta yaptığı konuşmada, yeni sezon hazırlıklarına Fenerbahçe'de başlayacağını duyurdu.
İşte Mbwana Samatta'nın yaptığı o açıklama...
"Bir sonraki hamlem hakkında... Şimdilik şunu söyleyebilirim, Fenerbahçe'ye dönüyorum.
Fenerbahçe'ye döneceğim ve çalışmalarımı orada sürdüreceğim.
Geleceği bilmiyorum. Geleceğimi kimse bilmiyor ama bildiğim tek şey, Fenerbahçe'ye geri döndüğüm.
Fenerbahçe'de antrenmana katılacağımı ve yeni sezona hazırlanacağım."
Samatta bu sezon Antwerp formasıyla 41 maça çıkarken 9 gol 4 asist üretmişti.