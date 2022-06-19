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Samatta Fenerbahçe'ye dönüyor mu? Resmen açıkladı!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin geçtiğimiz sezon başında Royal Antwerp'e kiraladığı Mbwana Samatta açıklamalarda bulundu. Adı bir süredir Konyaspor ile de anılan Mbwana Samatta, geleceği hakkında konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 15:42
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Samatta Fenerbahçe'ye dönüyor mu? Resmen açıkladı!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenen performansı gösteremeyen Samatta, sezon başında Antwerp'e kiralanmıştı.

Samatta Fenerbahçe'ye dönüyor mu? Resmen açıkladı!

Tanzanyalı golcü, Antwerp'e satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.

Samatta Fenerbahçe'ye dönüyor mu? Resmen açıkladı!

Mbwana Samatta, Royal Antwerp'te de istenen verimi verememişti.

Samatta Fenerbahçe'ye dönüyor mu? Resmen açıkladı!

Belçika temsilcisinde forma şansı bulsa da, beklenen patlamayı yapamamıştı.

Samatta Fenerbahçe'ye dönüyor mu? Resmen açıkladı!

Mbwana Samatta'nın sezon sona ermesiyle beraber ne yapacağı merak konusu olmuştu.

Samatta Fenerbahçe'ye dönüyor mu? Resmen açıkladı!

Golcü futbolcunun adı bir süredir Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile anılıyordu.

Samatta Fenerbahçe'ye dönüyor mu? Resmen açıkladı!

Mbwana Samatta, geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Samatta Fenerbahçe'ye dönüyor mu? Resmen açıkladı!

Fenerbahçe'nin elinden çıkarmak istediği Samatta, geri döndüğünü resmen açıkladı.

Samatta Fenerbahçe'ye dönüyor mu? Resmen açıkladı!

Samatta yaptığı konuşmada, yeni sezon hazırlıklarına Fenerbahçe'de başlayacağını duyurdu.

Samatta Fenerbahçe'ye dönüyor mu? Resmen açıkladı!

İşte Mbwana Samatta'nın yaptığı o açıklama...

Samatta Fenerbahçe'ye dönüyor mu? Resmen açıkladı!

"Bir sonraki hamlem hakkında... Şimdilik şunu söyleyebilirim, Fenerbahçe'ye dönüyorum.

Samatta Fenerbahçe'ye dönüyor mu? Resmen açıkladı!

Fenerbahçe'ye döneceğim ve çalışmalarımı orada sürdüreceğim.

Samatta Fenerbahçe'ye dönüyor mu? Resmen açıkladı!

Geleceği bilmiyorum. Geleceğimi kimse bilmiyor ama bildiğim tek şey, Fenerbahçe'ye geri döndüğüm.

Samatta Fenerbahçe'ye dönüyor mu? Resmen açıkladı!

Fenerbahçe'de antrenmana katılacağımı ve yeni sezona hazırlanacağım."

Samatta Fenerbahçe'ye dönüyor mu? Resmen açıkladı!

Samatta bu sezon Antwerp formasıyla 41 maça çıkarken 9 gol 4 asist üretmişti.

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