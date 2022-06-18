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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş karar! O futbolculara ceza

Son dakika spor haber: Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus, takım içindeki ağırlığını konuşturmaya başladı. Kariyeri boyunca disiplini ve kazanma hırsıyla ön plana çıkan deneyimli çalıştırıcı, bu özelliklerini sarı-lacivertlilerde de gösteriyor. Takım içinde gevşeme yaşamanın önüne geçmeyi amaçlayan Jorge Jesus'tan flaş bir hamle geldi. Samandıra'ya yeni bir kural getirecek olan Jesus, o oyunculara ceza kesecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 18:34
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş karar! O futbolculara ceza

Yeni sezon hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası esiyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş karar! O futbolculara ceza

Oyuncularıyla yakından ilgilenen Portekizli çalıştırıcı, adaptasyon sürecini mümkün olan en kısa sürede tamamlamak istiyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş karar! O futbolculara ceza

Kariyeri boyunca disiplini ve hırslı yapısıyla dikkat çeken deneyimli hoca, Fenerbahçe'de de şimdiden tavırlarıyla bu özelliklerini göstermeye başladı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş karar! O futbolculara ceza

Futbolcular da şimdiye kadar geçen sürede teknik direktör Jorge Jesus'a olumlu geri dönüşler verdi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş karar! O futbolculara ceza

Portekizli çalıştırıcı, oyuncu grubunun antrenman temposundan ve çalışma azminden memnun kaldı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş karar! O futbolculara ceza

Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan sarı-lacivertliler, erken açtığı sezonda hızlı bir tempoyla hazırlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş karar! O futbolculara ceza

Transferde de elini çabuk tutmayı amaçlayan Fenerbahçe, Lincoln Henrique ve Bruma'nın ardından hamlelerine devam edecek.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş karar! O futbolculara ceza

Hedefteki yıldızlar için somut adımlar atan Kanarya, yapacağı transferlerle kadroyu bir an önce hazır gale getirmek istiyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş karar! O futbolculara ceza

3 kulvarda başarılı bir sezon geçirmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus farkını konuşturmaya başladı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş karar! O futbolculara ceza

Dünyaca ünlü hoca, ilk olarak Fenerbahçe Tesisleri'nin dizaynını değiştirdi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş karar! O futbolculara ceza

Oyuncuları mental olarak da hazır tutmak isteyen Jorge Jesus, takıma kazanma arzusunu aşılamak istiyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş karar! O futbolculara ceza

Takım içindeki disipline oldukça önem veren deneyimli hoca, şimdi de oyuncularla ilgili flaş bir karara imza attı

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş karar! O futbolculara ceza

Takımında oynayan futbolcuların fit durumda kalmasına dikkat eden Jorge Jesus, kilo alan isimlere ceza verecek.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş karar! O futbolculara ceza

KİLO BAŞINA 100 EURO!
Fenerbahçe'de Jorge Jesus, kendisi dahil olmak üzere futbolculara aldıkları kilo başına 100 Euro ceza kesecek.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş karar! O futbolculara ceza

Bu ceza paraları bir havuzda birikecek ve sezon sonunda toplanıp tesisteki çalışanlara hediyeler alınacak.

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