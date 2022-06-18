Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş karar! O futbolculara ceza

Yeni sezon hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası esiyor.
Yeni sezon hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası esiyor.
Oyuncularıyla yakından ilgilenen Portekizli çalıştırıcı, adaptasyon sürecini mümkün olan en kısa sürede tamamlamak istiyor.
Kariyeri boyunca disiplini ve hırslı yapısıyla dikkat çeken deneyimli hoca, Fenerbahçe'de de şimdiden tavırlarıyla bu özelliklerini göstermeye başladı.
Futbolcular da şimdiye kadar geçen sürede teknik direktör Jorge Jesus'a olumlu geri dönüşler verdi.
Portekizli çalıştırıcı, oyuncu grubunun antrenman temposundan ve çalışma azminden memnun kaldı.
Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan sarı-lacivertliler, erken açtığı sezonda hızlı bir tempoyla hazırlıklarını sürdürüyor.
Transferde de elini çabuk tutmayı amaçlayan Fenerbahçe, Lincoln Henrique ve Bruma'nın ardından hamlelerine devam edecek.
Hedefteki yıldızlar için somut adımlar atan Kanarya, yapacağı transferlerle kadroyu bir an önce hazır gale getirmek istiyor.
3 kulvarda başarılı bir sezon geçirmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus farkını konuşturmaya başladı.
Dünyaca ünlü hoca, ilk olarak Fenerbahçe Tesisleri'nin dizaynını değiştirdi.
Oyuncuları mental olarak da hazır tutmak isteyen Jorge Jesus, takıma kazanma arzusunu aşılamak istiyor.
Takım içindeki disipline oldukça önem veren deneyimli hoca, şimdi de oyuncularla ilgili flaş bir karara imza attı
Takımında oynayan futbolcuların fit durumda kalmasına dikkat eden Jorge Jesus, kilo alan isimlere ceza verecek.
KİLO BAŞINA 100 EURO!
Fenerbahçe'de Jorge Jesus, kendisi dahil olmak üzere futbolculara aldıkları kilo başına 100 Euro ceza kesecek.
Bu ceza paraları bir havuzda birikecek ve sezon sonunda toplanıp tesisteki çalışanlara hediyeler alınacak.