FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de dev gelir! Kasa doldu

Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı 2022- 2023 sezonuna teknik direktör Jorge Jesus hamlesi ve şampiyonluk parolasıyla start veren Fenerbahçe'de cumartesi ve cuma kombine bilet çılgınlığı yaşandı.
Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı 2022- 2023 sezonuna teknik direktör Jorge Jesus hamlesi ve şampiyonluk parolasıyla start veren Fenerbahçe'de cumartesi ve cuma kombine bilet çılgınlığı yaşandı.
Genel satıştan kombine alabilmek için geceden kuyruğa girerek Ülker Stadı'nın önünde sabahlayan yüzlerce taraftar, sabah 09.00'da satışın başlamasıyla birlikte gişelere akın etti.
Yaklaşık 2 saat içinde tamamı biten kombinelerle yeni bir rekora imza atılmış oldu.
EN UCUZU 2 BİN 950 EN PAHALISI 21 BİN 750
Böylece 50 bin 530 seyirci kapasiteli Ülker Stadı'ndaki VIP, Öğrenci, 1907 ve Deplasman tribünleri ile polisler ve güvenlik görevlileri için ayrılan bölümlerin dışında kalan 35 binin üzerindeki koltuklar sezonluk olarak satılmış oldu.
Rekor bir sürede satılan kombine biletlerinin fiyatları 2 bin 950 ile 21 bin 750 TL arasında değişiyor.
Hürriyet'in haberine göre; satılan 35 bin kombine ile Fenerbahçe Kulübü'nün 250 milyon TL gelir elde ettiği tahmin ediliyor.
JESUS'TAN TEŞEKKÜR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kısa sürede tükenen kombine kartlar için sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür etti.
Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Kombinelere gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkürler.
İyi ki varsın büyük Fenerbahçe taraftarı!" ifadelerini kullandı.
Jesus, paylaşımın video bölümünde ise "Teşekkürler Fenerbahçe taraftarı." dedi.
GECEDEN GELiP STAT ÖNÜNDE SABAHLADILAR
Fenerbahçe Kulübü tarafından satışa çıkarılan kombine biletlere sahip olmak isteyen yüzlerce taraftar, önceki gece piknik sandalyeleri ve masalarıyla stadın önüne gelerek sıraya girdiler.
YÜZDE 100'DEN FAZLA ZAM GELMİŞTİ
Fenerbahçe Kulübü, bu sezonun kombinelerine son fiyatlar üzerinden yüzde 100'ü aşan bir zam uygulamıştı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kombinelere zam geleceğini "Kombinelere zam getireceğiz arkadaşlar, buna mecburuz.
Ve bu zam maalesef %100'ün üzerinde olacak. Herkes elini taşın altına koyacak" ifadeleriyle duyurmuştu.