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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de dev gelir! Kasa doldu

Fenerbahçe Kulübü, 2022-23 sezonu için bugün genel satışa çıkan kombinelerin tamamının kısa süre içerisinde tükendiğini duyurmuştu. Teknik direktör Jorge Jesus'da taraftarın yoğun ilgisine teşekkür ederek karşılık vermişti. Peki Fenerbahçe kombine satışından ne kadar gelir elde etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 19:08 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 19:26
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de dev gelir! Kasa doldu

Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı 2022- 2023 sezonuna teknik direktör Jorge Jesus hamlesi ve şampiyonluk parolasıyla start veren Fenerbahçe'de cumartesi ve cuma kombine bilet çılgınlığı yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de dev gelir! Kasa doldu

Genel satıştan kombine alabilmek için geceden kuyruğa girerek Ülker Stadı'nın önünde sabahlayan yüzlerce taraftar, sabah 09.00'da satışın başlamasıyla birlikte gişelere akın etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de dev gelir! Kasa doldu

Yaklaşık 2 saat içinde tamamı biten kombinelerle yeni bir rekora imza atılmış oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de dev gelir! Kasa doldu

EN UCUZU 2 BİN 950 EN PAHALISI 21 BİN 750

Böylece 50 bin 530 seyirci kapasiteli Ülker Stadı'ndaki VIP, Öğrenci, 1907 ve Deplasman tribünleri ile polisler ve güvenlik görevlileri için ayrılan bölümlerin dışında kalan 35 binin üzerindeki koltuklar sezonluk olarak satılmış oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de dev gelir! Kasa doldu

Rekor bir sürede satılan kombine biletlerinin fiyatları 2 bin 950 ile 21 bin 750 TL arasında değişiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de dev gelir! Kasa doldu

Hürriyet'in haberine göre; satılan 35 bin kombine ile Fenerbahçe Kulübü'nün 250 milyon TL gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de dev gelir! Kasa doldu

JESUS'TAN TEŞEKKÜR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kısa sürede tükenen kombine kartlar için sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de dev gelir! Kasa doldu

Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Kombinelere gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkürler.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de dev gelir! Kasa doldu

İyi ki varsın büyük Fenerbahçe taraftarı!" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de dev gelir! Kasa doldu

Jesus, paylaşımın video bölümünde ise "Teşekkürler Fenerbahçe taraftarı." dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de dev gelir! Kasa doldu

GECEDEN GELiP STAT ÖNÜNDE SABAHLADILAR

Fenerbahçe Kulübü tarafından satışa çıkarılan kombine biletlere sahip olmak isteyen yüzlerce taraftar, önceki gece piknik sandalyeleri ve masalarıyla stadın önüne gelerek sıraya girdiler.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de dev gelir! Kasa doldu

YÜZDE 100'DEN FAZLA ZAM GELMİŞTİ

Fenerbahçe Kulübü, bu sezonun kombinelerine son fiyatlar üzerinden yüzde 100'ü aşan bir zam uygulamıştı.

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