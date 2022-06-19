FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de dev gelir! Kasa doldu

EN UCUZU 2 BİN 950 EN PAHALISI 21 BİN 750

Böylece 50 bin 530 seyirci kapasiteli Ülker Stadı'ndaki VIP, Öğrenci, 1907 ve Deplasman tribünleri ile polisler ve güvenlik görevlileri için ayrılan bölümlerin dışında kalan 35 binin üzerindeki koltuklar sezonluk olarak satılmış oldu.