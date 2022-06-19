Haberler Fenerbahçe Giresunspor'dan Arda Güler bombası! Teklif yapıldı

Giresunspor'dan Arda Güler bombası! Teklif yapıldı

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon en dikkat çekici isimlerden biri Arda Güler olmuştu. 17 yaşındaki futbolcu gösterdiği performans ile taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamıştı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor yıldız futbolcu için devreye girdi. İşte Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet'in dikkat çeken açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 01:22 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 01:25
Giresunspor'dan Arda Güler bombası! Teklif yapıldı

Giresunspor'da bu sene kiralık oyuncular alacak.

Giresunspor'dan Arda Güler bombası! Teklif yapıldı

Kampa kadar mevcut kadroya 5-6 oyuncu katmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Giresunspor'dan Arda Güler bombası! Teklif yapıldı

HER 46 DAKİKADA 1 GOLE ETKİ

Bu sezon Fenerbahçelilerin büyük bir merakla beklediği Arda Güler, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maçın 2'sinde ilk 11'de yer aldı.

Giresunspor'dan Arda Güler bombası! Teklif yapıldı

17 yaşındaki süper yetenek aldığı 373 dakika sürede 3 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu ve her 46 dakikada 1 gole etki etmiş oldu.

Giresunspor'dan Arda Güler bombası! Teklif yapıldı

ARDA GÜLER KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

25 Şubat 2005''de Altındağ, Ankara'da doğan Arda Güler, orta saha mevkiinde oynayan Türk futbolcu.

Giresunspor'dan Arda Güler bombası! Teklif yapıldı

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

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