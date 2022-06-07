Fenerbahçe'de Diego Rossi gidici!

Sol kanada transfer yapılmak istenmesi Diego Rossi'nin satılacağı söylentilerini kuvvetlendirdi... Uruguaylı oyuncu için teklifler olduğunu başkan Ali Koç açıklamıştı. 10 milyon euro'yu aşan rakamların masada olduğu konuşuluyor. Jorge Jesus'un kulübün çıkarına uyacak teklif olması durumunda Rossi'nin satışına onay verdiği belirtiliyor... 24 yaşındaki Rossi ligde bu sezon 6 gol ve 9 asist üretti. Fenerbahçe, başarılı kanat oyuncusunun bonservisini Nisan ayında 5.5 milyon euro'ya almış ve 2025'e kadar sözleşme imzalamıştı.