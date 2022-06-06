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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo ile ilgili karar Jorge Jesus'un! Teklifler...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'nin etkili isimlerinden olan Miguel Crespo, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Yıldız futbolcu için Jorge Jesus'un nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 11:18
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo ile ilgili karar Jorge Jesus'un! Teklifler...

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de öne çıkan isim Miguel Crespo olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo ile ilgili karar Jorge Jesus'un! Teklifler...

Portekizli futbolcu başarılı bir performans sergileyerek Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo ile ilgili karar Jorge Jesus'un! Teklifler...

Yıldız isimle ilgili kararı teknik direktör Jorge Jesus verecek. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo ile ilgili karar Jorge Jesus'un! Teklifler...

Kanarya'da geçen sezonun yıldızlarından Miguel Crespo, Jorge Jesus'un kararını bekliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo ile ilgili karar Jorge Jesus'un! Teklifler...

Başta İspanya olmak üzere Avrupa'dan iyi teklifler alan başarılı orta saha oyuncusu hakkındaki kararı Portekizli vatandaşı verecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo ile ilgili karar Jorge Jesus'un! Teklifler...

Usta çalıştırıcı kalsın derse defter kapanacak, gönderilebilir derse teklifler değerlendirilecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo ile ilgili karar Jorge Jesus'un! Teklifler...

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 karşılaşmada görev alan Portekizli yıldız, 3 gol atarken 3 de asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo ile ilgili karar Jorge Jesus'un! Teklifler...

MIGUEL CRESPO KİMDİR?

Tam adı Miguel Crespo da Silva olan futbolcu, 11 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo ile ilgili karar Jorge Jesus'un! Teklifler...

Futbola EF Luciano de Sousa takımının altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo ile ilgili karar Jorge Jesus'un! Teklifler...

Porto, Artur Rego, AD Barroselas ve Feirense altyapılarında da top koşturdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo ile ilgili karar Jorge Jesus'un! Teklifler...

Ocak 2014'te Neves'e transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo ile ilgili karar Jorge Jesus'un! Teklifler...

Portekizli orta saha oyuncusu, Merelinense ve Braga B takımlarında forma giymesinin ardından 2019 yılında Estoril Praia'nın yolunu tuttu.

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