FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo ile ilgili karar Jorge Jesus'un! Teklifler...

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de öne çıkan isim Miguel Crespo olmuştu.
Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de öne çıkan isim Miguel Crespo olmuştu.
Portekizli futbolcu başarılı bir performans sergileyerek Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı.
Yıldız isimle ilgili kararı teknik direktör Jorge Jesus verecek. İşte ayrıntılar...
Kanarya'da geçen sezonun yıldızlarından Miguel Crespo, Jorge Jesus'un kararını bekliyor.
Başta İspanya olmak üzere Avrupa'dan iyi teklifler alan başarılı orta saha oyuncusu hakkındaki kararı Portekizli vatandaşı verecek.
Usta çalıştırıcı kalsın derse defter kapanacak, gönderilebilir derse teklifler değerlendirilecek.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 karşılaşmada görev alan Portekizli yıldız, 3 gol atarken 3 de asist yaptı.
MIGUEL CRESPO KİMDİR?
Tam adı Miguel Crespo da Silva olan futbolcu, 11 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi.
Futbola EF Luciano de Sousa takımının altyapısında başladı.
Porto, Artur Rego, AD Barroselas ve Feirense altyapılarında da top koşturdu.
Ocak 2014'te Neves'e transfer oldu.
Portekizli orta saha oyuncusu, Merelinense ve Braga B takımlarında forma giymesinin ardından 2019 yılında Estoril Praia'nın yolunu tuttu.
Estoril Praia'da iki sezon geçiren 25 yaşındaki futbolcu, sezon başında 1.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye geldi.
Orta sahada görev yapan başarılı isim, 1.86 boyunda.
Crespo'nun güncel piyasa değeri 8 milyon euro...