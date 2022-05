Gol şovla Avrupa'ya

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligi ikinci sırada bitirerek, Şampiyonlar Ligi biletini resmen cebine koydu. Ligden düşen rakibi karşısında rahat bir oyun çıkaran Kanarya'nın gollerini 32. dakikada Serdar Dursun, 57'de Serdar Aziz, 75'te İrfan Can Kahveci ile 77 ve 89. dakikalarda Enner Valencia attı. Mücadelede Fenerbahçe'nin iki, Malatyaspor'un ise bir topu direkten döndü.



19 TOPU DİREKLERDEN DÖNDÜ

Kanarya'nın bu sezon direkten dönen top sayısı 19 olarak kayıtlara geçti. Sarı-lacivertliler, 1990/91'den bu yana ilk kez bir lig sezonunda üç deplasman maçında 5+ gol attı. (Malatya 5-0 / Alanyaspor 5-2 / Ç. Rizespor 6-0) Henüz 23'te Barış Başdaş'ın atılmasıyla on kişi kalan Yeni Malatyaspor ise 20 puanla Süper Lig'e veda etti. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Kanarya, kupaya 2. ön elemeden başlayacak.



KAHVELER İRFAN'DAN

Kanarya'nın hücumdaki maestrosu İrfan Can Kahveci de 1 gol+1 asistle gecenin yıldızları arasında yer aldı. Tecrübeli oyuncu ilk yarıda ceza sahasında rakibinin kontrolsüz girişiyle yerde kaldığı bir pozisyonda penaltı bekledi. Ancak hakem oyunu devam ettirdi. VAR'dan da bir uyarı gelmedi.



SÜPER ASİSTANLAR

Diego Rossi, ligdeki 7. asistini yaptı. İlk golde rakibini geçip Serdar Dursun'a müthiş bir orta yapan Uruguaylı oyuncu ligi 6 gol+7 asistle tamamladı. 13 gole katkı sağladı... İki golün pasını veren Mert Hakan Yandaş ise ligde 9 asiste ulaştı. Bitirim ikili, ligde birlikte 16 asist gerçekleştirdi.



İMZAYI ATTI GOLÜ YAZDI

Hafta içinde 3 yıllık yeni kontrat imzalayan Serdar Aziz, sözleşmeyi golle kutladı. Tecrübeli savunmacı, Mert Hakan'ın kullandığı korner atışında kafayla topu filelere gönderip skoru 2-0'a taşıdı. Göztepe'ye de bir gol atan 31 yaşındaki oyuncu, ligde 1 de asist yaptı.