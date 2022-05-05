Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Axel Witsel ile temas kuruldu

Bir yandan teknik direktör konusunda Jorge Jesus - İsmail Kartal ikilisinde karar verme aşamasına olan Fenerbahçe, diğer yandan da transfer çalışmalarına hız verdi.
Sarı lacivertliler, İsmail Kartal yönetiminde büyük bir çıkış yakalamış ve galibiyet serisiyle beraber Süper Lig'i 2. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılmak için büyük bir avanraj sağlamıştı.
Sezonu 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılmak isteyen ve uzun zaman sonra gruplarda da yer alarak Devler Ligi hasretine son vermek isteyen Kanarya'nın, transfer operasyonu da başladı.