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Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Axel Witsel ile temas kuruldu

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına başlayan sarı lacivertliler, Galatasaray'ın da gündeminde olan Axel Witsel'i listesine dahil etti. Jose Sosa'nın ayrılığının ardından en az Arjantinli oyuncu kadar kaliteli bir ismi orta sahada değerlendirmek isteyen Kanarya'nın, Witsel transferinde ısrarcı olacağı ifade edilirken, yıldız oyuncunun da Türkiye'ye gelmeye dair sıcak baktığı kaydedildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 10:50
Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Axel Witsel ile temas kuruldu

Bir yandan teknik direktör konusunda Jorge Jesus - İsmail Kartal ikilisinde karar verme aşamasına olan Fenerbahçe, diğer yandan da transfer çalışmalarına hız verdi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Axel Witsel ile temas kuruldu

Sarı lacivertliler, İsmail Kartal yönetiminde büyük bir çıkış yakalamış ve galibiyet serisiyle beraber Süper Lig'i 2. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılmak için büyük bir avanraj sağlamıştı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Axel Witsel ile temas kuruldu

Sezonu 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılmak isteyen ve uzun zaman sonra gruplarda da yer alarak Devler Ligi hasretine son vermek isteyen Kanarya'nın, transfer operasyonu da başladı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Axel Witsel ile temas kuruldu

ORTA SAHADA AYRILIKLAR YAŞANACAK
Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Jose Sosa ile kontrat yenilemeyecek ve bu bölge için kaliteli bir ismi kadrosuna katacak.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Axel Witsel ile temas kuruldu

Kanarya bu bağlamda, rotasını Almanya'ya çevirmiş durumda. Finansal Fair Play'den dolayı bonservisli oyuncu alma konusunda sıkıntı yaşayan Kanarya, sözleşmesi sona eren yıldızlarla görüşmeye başladı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Axel Witsel ile temas kuruldu

Bu bağlamda Fenerbahçe'de gündeme, Borussia Dortmund'da forma giyen Belçikalı yıldız Axel Witsel geldi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Axel Witsel ile temas kuruldu

Yıllar süren Zenit kariyerinin ardından Çin Ligi ekiplerinden TJ Quanjian'a transfer olan ve sonrasında (2018-19) Avrupa'ay dönen Witsel, Borussia Dortmund'un yolunu tutmuştu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Axel Witsel ile temas kuruldu

Dortmund'da oldukça başarılı bir form grafiği çizen Axel Witsel, Haziran 2022'de sona erecek sözleşmesini yenilememe kararı aldı ve kariyerine yeni bir takımda devam edeceği belirtiliyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Axel Witsel ile temas kuruldu

İLK ADIM GALATASARAY ATTI
Witsel'in bu kararıyla beraber Galatasaray'ın, sezon sonu için Axel Witsel'i kadrosuna katmaya sıcak baktığı ve yıldız oyuncuyu gündemine aldığı kaydedildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Axel Witsel ile temas kuruldu

Sarı kırmızılılar, ara transfer döneminde Erick Pulgar'ı kiralamış ancak Pulgar'dan istediği verimi alamamıştı. Pulgar'ın sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Axel Witsel ile temas kuruldu

F.BAHÇE DE DÜĞMEYE BASTI
Yeni Asır'ın haberine göre Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de Axel Witsel transferi için görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Axel Witsel ile temas kuruldu

Bununla beraber Fenerbahçe'nin, Axel Witsel'in yetkilileriyle temaslara başladığı ve oyuncuya haber yolladığı kaydedildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Axel Witsel ile temas kuruldu

AXEL WITSEL KİMDİR?
12 Ocak 1989'da Belçika'nın Liege şehrinde dünyaya gelen Axel Witse, 1.86 boyunda ve ön libero mevkiinde forma giyiyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Axel Witsel ile temas kuruldu

Kariyerine doğduğu şehrin takımı olan Standart Liege'de başlayan Witsel, daha sonra Benfica, Zenit, Quanjian ve Borussia Dortmund'da oynadı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Axel Witsel ile temas kuruldu

Bu sezon Borussia Dortmund'da 39 maça çıkan Axel Witsel, 2 gol üretirken 2598 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi.

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