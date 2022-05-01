Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin transferde Halil Akbunar yarışı!

Göztepe'de kaptan Halil Akbunar için yeni bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile ön protokol imzaladığı iddia edilen 28 yaşındaki kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği belirtiliyor.
Göztepe'de kaptan Halil Akbunar için yeni bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile ön protokol imzaladığı iddia edilen 28 yaşındaki kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği belirtiliyor.
Yeni Asır'ın haberine göre; Fenerbahçe yönetiminin bir dönem milli formayı da giyen Halil için ısrarcı olduğu ve transferde şartları zorlayacağı öğrenildi.
Göztepe'nin Halil için Trabzonspor'dan 3 milyon 250 bin Euro bonservis almayı planladığı öğrenilirken, sarı-lacivertlilerin transfer için teklif edeceği miktar merak ediliyor.
Göztepe'de 10. sezonunu tamamlayan kaptan Halil Akbunar'ın sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.