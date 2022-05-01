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Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin transferde Halil Akbunar yarışı!

Son dakika spor haberi: Bu sezon istenen grafiği yakalayamayan ve küme düşen Göztepe'de birçok futbolcuyla yolların ayrılması bekliyor. Bu isimlerden biri olan Halil Akbunar, Süper Lig devlerinin gözdesi konumunda bulunuyor. Yıldız futbolcu için Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe'nin de devreye girdiği ve teklif hazırlığında olduğu ortaya çıktı. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 09:58
Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin transferde Halil Akbunar yarışı!

Göztepe'de kaptan Halil Akbunar için yeni bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile ön protokol imzaladığı iddia edilen 28 yaşındaki kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği belirtiliyor.

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin transferde Halil Akbunar yarışı!

Yeni Asır'ın haberine göre; Fenerbahçe yönetiminin bir dönem milli formayı da giyen Halil için ısrarcı olduğu ve transferde şartları zorlayacağı öğrenildi.

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin transferde Halil Akbunar yarışı!

Göztepe'nin Halil için Trabzonspor'dan 3 milyon 250 bin Euro bonservis almayı planladığı öğrenilirken, sarı-lacivertlilerin transfer için teklif edeceği miktar merak ediliyor.

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