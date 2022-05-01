Canlı yayında Löw'ün Fenerbahçe'den istediği dev transfer bütçesini açıkladı! Jorge Jesus mu? İsmail Kartal mı?

Fenerbahçe'de gündem bir hayli karışık... Son olarak Gaziantep FK'yı 3-2'lik skorla mağlup eden sarı lacivertlilerde, teknik direktör konusu soru işareti olmaya devam ediyor.

A Spor'un usta yorumcularından Haldun Domaç, Futbol Plus Youtube ekranlarında editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'a, sarı lacivertlilerdeki son durumu değerlendirdi.

KONU BAŞLIKLARI

- Joachim Löw Fenerbahçe'den ne kadar transfer bütçesi istedi? Löw - Fenerbahçe arasındaki bağ nasıl kopma noktasına geldi.

- Jorge Jesus'un aklındaki takım hangisi? Ne kadar bütçe istiyor?

- Mesut Özil, gelecek sezon Fenerbahçe'de devam edecek mi? Yönetimin hamlesi ne olacak?

- Talisca ve Aboubakar Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

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