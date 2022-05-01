Haberler Fenerbahçe Canlı yayında Löw'ün Fenerbahçe'den istediği dev transfer bütçesini açıkladı! Jorge Jesus mu? İsmail Kartal mı?

Canlı yayında Löw'ün Fenerbahçe'den istediği dev transfer bütçesini açıkladı! Jorge Jesus mu? İsmail Kartal mı?

Son olarak Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, müsabakadan 3-2'lik galibiyle ayrılmıştı. Maç sonrası Fenerbahçe'de gündemin 1. maddesi, İsmail Kartal ile devam edilip edilmeyeceğiydi. A Spor'un usta yorumcusu Haldun Domaç, Futbol Plus Youtube ekranlarında editörlerimiden Ömer Aykut Özaşkın'a yaptığı açıklamada, Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den istediği dev transfer bütçesini, Jorge Jesus'un aklındaki asıl takımı ve İsmail Kartal ve Fenerbahçe yönetimi arasında yaşananları detaylarıyla anlattı. Fenerbahçe yayınını haberimizden izleyebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 16:16
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Canlı yayında Löw'ün Fenerbahçe'den istediği dev transfer bütçesini açıkladı! Jorge Jesus mu? İsmail Kartal mı?

Fenerbahçe'de gündem bir hayli karışık... Son olarak Gaziantep FK'yı 3-2'lik skorla mağlup eden sarı lacivertlilerde, teknik direktör konusu soru işareti olmaya devam ediyor.

A Spor'un usta yorumcularından Haldun Domaç, Futbol Plus Youtube ekranlarında editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'a, sarı lacivertlilerdeki son durumu değerlendirdi.

KONU BAŞLIKLARI
- Joachim Löw Fenerbahçe'den ne kadar transfer bütçesi istedi? Löw - Fenerbahçe arasındaki bağ nasıl kopma noktasına geldi.
- Jorge Jesus'un aklındaki takım hangisi? Ne kadar bütçe istiyor?
- Mesut Özil, gelecek sezon Fenerbahçe'de devam edecek mi? Yönetimin hamlesi ne olacak?
- Talisca ve Aboubakar Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

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