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Jorge Jesus'tan Fenerbahçe açıklaması! "Görüştüm ama..."

Son dakika spor haberi: Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Jorge Jesus ismi ön plana çıktı. Sarı-lacivertli yönetim, deneyimli çalıştırıcı ile görüşmek için Portekiz'e çıkarma yapmıştı. Dünyaca ünlü hoca yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile olan görüşmesinin detayları hakkında konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 12:34 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 12:56
Jorge Jesus'tan Fenerbahçe açıklaması! "Görüştüm ama..."

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem yaratan bir gelişme yaşandı. Listesinde birçok hoca adayı bulunduran sarı-lacivertli yönetim ilk sıraya dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'u aldı.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe açıklaması! "Görüştüm ama..."

PORTEKİZ'E ÇIKARMA YAPILDI!
Sarı-lacivertli yönetim, deneyimli teknik adam ile görüşmek için Portekiz'e çıkarma yapmıştı.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe açıklaması! "Görüştüm ama..."

Fenerbahçe yönetiminin, 67 yaşındaki teknik adamla Portekiz'de beraber çektirdiği fotoğraf gündem olmuştu ve sarı-lacivertlilerin resmi hesabından hoca konusundaki temasların sürdüğü ifade edilmişti.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe açıklaması! "Görüştüm ama..."

JORGE JESUS'TAN AÇIKLAMA GELDİ!
Dünyaca ünlü hoca yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile olan görüşmesinin detayları hakkında konuştu.

İşte o sözler...

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe açıklaması! "Görüştüm ama..."

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜM AMA..."
Görüşmeleri doğrulayan Jorge Jesus, "Fenerbahçe ile görüştüm ama anlaşma yok. Gelen teklifleri inceliyorum." ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe açıklaması! "Görüştüm ama..."

ŞARTLAR ZORLANACAK!
Gelecek sezon A kalite bir teknik adama takımı emanet etmek isteyen Fenerbahçeli kurmaylar Jorge Jesus isminde ısrarcı. Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü hocayı ikna etmek için şartları zorlayacak.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe açıklaması! "Görüştüm ama..."

KUPA CANAVARI JORGE JESUS!
Jorge Jesus kariyeri boyunca 12 takımda toplamda 16 kupa kazandı. Portekizli çalıştırıcının 32 yıllık kariyeri kulüp takımlarında geçti. Başarıları Avrupa dışında da devam etti. Jorge Jesus, Brezilya ekiplerinden Flamengo ile yerel ve uluslararası kupalar kazandı.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe açıklaması! "Görüştüm ama..."

Benfica ile 11 kupa kazanan Jorge Jesus, Flamengo ile Libertadores, Brezilya Ligi ve Brezilya Süper Kupası kazandı. Jesus ayrıca Al-Hilal ile Suudi Arabistan Süper Kupası kazandı.

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