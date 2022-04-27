Jorge Jesus'tan Fenerbahçe açıklaması! "Görüştüm ama..."

KUPA CANAVARI JORGE JESUS! Jorge Jesus kariyeri boyunca 12 takımda toplamda 16 kupa kazandı. Portekizli çalıştırıcının 32 yıllık kariyeri kulüp takımlarında geçti. Başarıları Avrupa dışında da devam etti. Jorge Jesus, Brezilya ekiplerinden Flamengo ile yerel ve uluslararası kupalar kazandı.

Benfica ile 11 kupa kazanan Jorge Jesus, Flamengo ile Libertadores, Brezilya Ligi ve Brezilya Süper Kupası kazandı. Jesus ayrıca Al-Hilal ile Suudi Arabistan Süper Kupası kazandı.