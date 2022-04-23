Arda Güler iş başında

Arda Güler şov sürüyor. Genç yıldız dün yedek başladığı maçta ikinci yarının başında Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna girdi. 6 dakika sonra Nazım Sangare'nin ortasına kafayı vurdu. Kaleciden dönen topu Serdar Dursun fileler e gönderdi. Sonrasında Enner Valencia'nın kafasına adrese teslim bir orta gönderip 5. golü attırdı. 6. golü hazırladı. Ligde bu sezon 255 dakika içinde 3 gol+3 asiste ulaşan 17 yaşındaki yetenekli oyuncuya tribünlerden özel tezahürat yapıldı.

MÜTHİŞ İSTATİSTİK

Bu sezon Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en az 150 dakika görev yapan oyuncular arasında tabelayı en sık değiştiren isim, sahada kaldığı her 45 dakikada bir gole katkı sağlayan Arda (270 dakika, 3 gol & 3 asist).