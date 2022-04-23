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Arda Güler iş başında

Arda Güler şov sürüyor. Genç yıldız dün yedek başladığı maçta ikinci yarının başında Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna girdi. Enner Valencia'nın kafasına adrese teslim bir orta gönderip 5. golü attırdı. 6. golü hazırladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Arda Güler iş başında

Arda Güler şov sürüyor. Genç yıldız dün yedek başladığı maçta ikinci yarının başında Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna girdi. 6 dakika sonra Nazım Sangare'nin ortasına kafayı vurdu. Kaleciden dönen topu Serdar Dursun fileler e gönderdi. Sonrasında Enner Valencia'nın kafasına adrese teslim bir orta gönderip 5. golü attırdı. 6. golü hazırladı. Ligde bu sezon 255 dakika içinde 3 gol+3 asiste ulaşan 17 yaşındaki yetenekli oyuncuya tribünlerden özel tezahürat yapıldı.

MÜTHİŞ İSTATİSTİK
Bu sezon Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en az 150 dakika görev yapan oyuncular arasında tabelayı en sık değiştiren isim, sahada kaldığı her 45 dakikada bir gole katkı sağlayan Arda (270 dakika, 3 gol & 3 asist).

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