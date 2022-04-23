Dış sahalarda perdeyi açıyor

F.Bahça'nin dün akşam deplasmanda aldığı farklı galibiyette gol perdesini açan oyuncu Diego Rossi oldu. Bu sezon 21'inci kez ilk 11'de sahaya çıkan Uruguaylı yıldız, karşılaşmanın 9'uncu dakikasında takımını öne geçirdi. Gecenin yıldızı Serdar Dursun'un pasında toplu buluşan Diego Rossi, bu sezon ligde 5'inci kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Karşılaşma boyunca hareketli futboluyla rakip savunma oyuncularını zorlayan Rossi, son 6 lig maçında 3'üncü golünü kaydetti. Bu sezon 6 da asist yapan Rossi, toplamda 11 gole direkt olarak katkı sağladı. Rossi, bu sezon deplasmanda en fazla Süper Lig maçının ilk golünü (4) atan F.Bahçeli oyuncu oldu.