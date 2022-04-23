Meler’e çaylı tepki

Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçının devre arasında enteresan bir olay yaşandı. Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi aleyhine 2 penaltı kararı veren hakem Halil Umut Meler, soyunma odasına giderken tribünlerden üzerine çay döküldü. Meler, bu tepkiye herhangi bir karşılık vermedi.
Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçının devre arasında enteresan bir olay yaşandı. Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi aleyhine 2 penaltı kararı veren hakem Halil Umut Meler, soyunma odasına giderken tribünlerden üzerine çay döküldü. Meler, bu tepkiye herhangi bir karşılık vermedi.