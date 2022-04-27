FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden flaş Mesut Özil kararı! "Yolları ayırmak istiyorlar"

Spor haberi... Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kalan yıldız oyuncu Mesut Özil'in geleceği belli oldu. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un aktardığı bilgiye göre yönetim yıldız isimle yolları ayırmak istiyor. Kul, "Bu durumun sürekli çözüleceğini söylüyordum ama Fenerbahçe yönetimi sezon sonunda yolları ayırmak istiyor. Mesut takımda kalmak istiyor. Sezon sonunda yönetim oturup anlaşacak. Ozan Tufan konusunda da yeni teknik direktörün kararı önemli." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...