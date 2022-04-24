Türkiye Fenerbahçe'nin müthiş çıkışını konuşuyor! İsmail Kartal ile Arda Güler ve Serdar Dursun...

Kötü giden sezonda 'Takımı son maça kadar taşısın yeter' düşüncesiyle Fenerbahçe'nin başına getirilen ve her kesim tarafından 'emanetçi' olarak görülen İsmail Kartal, bu başarının mimarı olurken, takımda Kartal'la birlikte 4 isim öne çıktı.

TAKIMI ADETA BAŞTAN YARATTI İsmail Kartal: Geldiği günlerde büyük bir kaos içinde olan, taraftarlarla arası açılmış, futbolcuları yuhalanan, taraftar yönetim çatışması tavan yapmış, 'Bitse de gitsek' mantığıyla sahaya çıkan F.Bahçe'yi bir dizi dokunuşla ikinci yarının en iyi ekibi yapan Kartal, kendi takımını kurarak adeta bir mucizeye doğru ekibini uçurdu. Deplasmanda 5 maç üst üste kazanan Fenerbahçe, bugün Şampiyonlar Ligi'nin eşiğine kadar geldiyse 1 numaraya oturtulması gereken isim şüphesiz ki İsmail Kartal.