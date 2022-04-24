Haberler Fenerbahçe Türkiye Fenerbahçe'nin müthiş çıkışını konuşuyor! İsmail Kartal ile Arda Güler ve Serdar Dursun...

Türkiye Fenerbahçe'nin müthiş çıkışını konuşuyor! İsmail Kartal ile Arda Güler ve Serdar Dursun...

Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olurken, maçtan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maç içerisinde öne çıkan isimlerden biri yine genç yetenek Arda Güler oldu. Rizespor taraftarının dahi alkışladığı Arda Güler ile beraber Serdar Dursun, Altay Bayındır gibi isimler de galibiyette önemli pay sahibi oldu. Öte yandan Fenerbahçe, oynadığı son 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı, hiç yenilmedi. İşte Fenerbahçe'nin yükselişinin ardındakiler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 09:21 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 09:23
Türkiye Fenerbahçe'nin müthiş çıkışını konuşuyor! İsmail Kartal ile Arda Güler ve Serdar Dursun...

Kötü giden sezonda 'Takımı son maça kadar taşısın yeter' düşüncesiyle Fenerbahçe'nin başına getirilen ve her kesim tarafından 'emanetçi' olarak görülen İsmail Kartal, bu başarının mimarı olurken, takımda Kartal'la birlikte 4 isim öne çıktı.

Türkiye Fenerbahçe'nin müthiş çıkışını konuşuyor! İsmail Kartal ile Arda Güler ve Serdar Dursun...

TAKIMI ADETA BAŞTAN YARATTI

İsmail Kartal: Geldiği günlerde büyük bir kaos içinde olan, taraftarlarla arası açılmış, futbolcuları yuhalanan, taraftar yönetim çatışması tavan yapmış, 'Bitse de gitsek' mantığıyla sahaya çıkan F.Bahçe'yi bir dizi dokunuşla ikinci yarının en iyi ekibi yapan Kartal, kendi takımını kurarak adeta bir mucizeye doğru ekibini uçurdu. Deplasmanda 5 maç üst üste kazanan Fenerbahçe, bugün Şampiyonlar Ligi'nin eşiğine kadar geldiyse 1 numaraya oturtulması gereken isim şüphesiz ki İsmail Kartal.

Türkiye Fenerbahçe'nin müthiş çıkışını konuşuyor! İsmail Kartal ile Arda Güler ve Serdar Dursun...

BAŞARININ İLK KİLOMETRE TAŞI

Arda güler: Genç yıldız, oynadığı pozitif futbolun yanı sıra Futbol takımıyla taraftarın barışmasına da öncülük etti. Hep geleceğin yıldızı olarak tanımlansa da taraftarlar onu ilk kez 11'de forma giydiği Hatayspor karşılaşmasında çok sevdi. Arda'nın takıma kattığı enerji, taraftar-yönetim barışını getirdi ve bugünkü başarılı çıkışın ilk kilometre taşı oldu. Arda ayrıca rakip taraftarlar tarafından da takdir edilen bir isim.

Türkiye Fenerbahçe'nin müthiş çıkışını konuşuyor! İsmail Kartal ile Arda Güler ve Serdar Dursun...

TAKIMIN EN BÜYÜK GÜVENCESİ
Altay bayındır: Çıkışın baş kahramanlarından... 13 maç süren omuz sakatlığından çıkarak Giresun deplasmanıyla takıma dönen Altay, bu maçta yüzde yüz gol olabilecek 4 kurtarış yaparak zafer yürüyüşünün öncüsü oldu. Ertesi hafta Hatay karşısında da Çağtay'ın hatasından doğan pozisyonu harika bir kurtarışla önleyip maçın 75'te 1-1 olmasını engelledi. Alanya deplasmanında da ilk yarıda 4 pozisyonda golü önledi.

Türkiye Fenerbahçe'nin müthiş çıkışını konuşuyor! İsmail Kartal ile Arda Güler ve Serdar Dursun...

SON 10 MAÇTA 6 GOL, 1 ASİST ÜRETTİ
Serdar Dursun: İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle gol noktasının değişilmez ismi olan Hamburg doğumlu Serdar Dursun, peş peşe attığı gollerle ligin bitimine 4 hafta kala 13 gole ulaşan ilk F.Bahçeli oldu. Son 10 maçın hepsinde gol noktasındaki tek adam olan tecrübeli futbolcu, bu maçlarda 6 gol 1 asist üretmeyi başardı. Geçen yıl Bundesliga 2'nin gol kralı olan başarılı futbolcu Süper Lig'in de kralı olmayı hedefliyor.

Türkiye Fenerbahçe'nin müthiş çıkışını konuşuyor! İsmail Kartal ile Arda Güler ve Serdar Dursun...

ARDA GÜLER AVRUPA'DA ZİRVEDE

Opta verilerine göre Arda Güler bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en az 150 dakika süre alan futbolcular arasında skora en sık etki eden oyuncu oldu.

Türkiye Fenerbahçe'nin müthiş çıkışını konuşuyor! İsmail Kartal ile Arda Güler ve Serdar Dursun...

Sahada toplam 270 dakika kalan genç yıldız, 3 gol atıp 3 de asist yaptı. Dakika ortalamasına vurulduğunda Arda Güler sahada kaldığı her 45 dakikada bir gole etki ediyor.

Türkiye Fenerbahçe'nin müthiş çıkışını konuşuyor! İsmail Kartal ile Arda Güler ve Serdar Dursun...

RİZESPORLULAR ALKIŞLADI

Hürriyet'in haberine göre, oyunda bulunduğu dakikalarda Fenerbahçe hücumunu yöneten, topu boş alanlara açan, rakiplerinden şık çalımlarla sıyrılan Arda Güler, Rize'deki stadyumu dolduran rakip taraftarların da beğenisini topladı. Maçın son 20 dakikasında Çaykur Didi Stadyumu'nu dolduran Rizesporlu taraftarlar, Arda Güler'in şıkı hareketlerini alkışladı.

DİĞER
Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'in kızları Zeynep yeni doğmuştu! Ünlü oyuncu Taner Ölmez'in kızıyla yepyeni paylaşımı yürekleri ısıttı!
Gülşen kucak dansının ardından şimdi de omuzlara çıktı! Olay görüntüler bu kez İzmir konserinden!
Mesut unutuldu! Takımdaki geleceği...
O isme övgüler yağdırdı! "Sahanın en iyisiydi"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mesut unutuldu! Takımdaki geleceği...
Fenerbahçe'den Jesus seferi
23 NİSAN 2022 SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL - 24 Nisan barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler
AUZEF SINAV SONUÇLARI 2022
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye Fenerbahçe'nin müthiş çıkışını konuşuyor! İsmail Kartal ile Arda Güler ve Serdar Dursun... Türkiye Fenerbahçe'nin müthiş çıkışını konuşuyor! İsmail Kartal ile Arda Güler ve Serdar Dursun... 09:20
Mesut unutuldu! Takımdaki geleceği... Mesut unutuldu! Takımdaki geleceği... 09:19
Brighton - Southampton maçı saat kaçta? Brighton - Southampton maçı saat kaçta? 09:17
Kocaelispor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Kocaelispor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig 09:15
Keçiörengücü - Menemenspor maçı ne zaman? Keçiörengücü - Menemenspor maçı ne zaman? 08:58
Yıldız futbolcunun transferini böyle yorumladı! "Son yılların..." Yıldız futbolcunun transferini böyle yorumladı! "Son yılların..." 08:31
Daha Eski
ALTAY - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? ALTAY - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? 08:29
Sürpriz tavsiye! Beşiktaş'a iki oyuncu önerdi Sürpriz tavsiye! Beşiktaş'a iki oyuncu önerdi 08:07
Boluspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Boluspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? 07:54
O isme övgüler yağdırdı! "Sahanın en iyisiydi" O isme övgüler yağdırdı! "Sahanın en iyisiydi" 07:30
İspanya Kral Kupası Real Betis'in İspanya Kral Kupası Real Betis'in 02:48
🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu 01:14