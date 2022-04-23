Spor Toto Süper Lig'de İsmail Kartal ile uçuşa geçen Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u da yıktı, geçti: 6-0. Sarı-lacivertliler, deplasmanda muhteşem bir oyun sonunda Serdar Dursun (3), Diego Rossi, Valencia ve Nazım Sangare'nin golleriyle üç puanı kaptı. Ligde üst üste 6. galibiyetini alan Kanarya'nın yenilmezlik serisi 10 maça çıktı (9G/1B). Bu süreçte 28 puan toplayan Fenerbahçe, maç fazlasıyla lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını da 8'e indirdi.

RİZE'NİN İŞİ ZORLAŞTI

Maçın başında Fabricio Baiano'nun kırmızı kart görmesiyle üstünlüğü ele geçiren Kanarya'nın golleri yağmur gibi geldi. Serdar Dursun, Rossi ve ikinci yarıda oyuna dahil olan Arda Güler ile Enner Valencia arkadaşlarına göre bir adım öne çıkan isimler oldu. Fenerbahçe ligde haftaya sahasında eski hocası Erol Bulut'un takımı Gaziantep FK'yı konuk edecek. Kümede kalma yolunda ağır bir darbe yiyen Çaykur Rizespor ise Göztepe deplasmanına gidecek.

9 DAKİKADA 4 ŞUT&1 GOL

Kanarya maça fırtına gibi başladı. İlk 9 dakikada rakip kaleye tam 4 şut gönderdi, birisi gol oldu. Henüz 13. saniyede Serdar Dursun ile ilk yoklamasını yapan sarı- lacivertlilerde, 3'te Zajc'ın şutunu kaleci Gökhan çeldi. 9'da Mert Hakan vurdu, Gökhan çeldi. Devamında Rossi'nin vuruşuyla gol geldi. Sarı-lacivertli ekip maç boyu 14'ü isabetli 20 şut çekti. Son 4 maçta 14 gol attı, hiç gol yemedi.

11'DE TEK RÖTUŞ

F.Bahçe son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı. Onbirde istikrarı yakalayan sarı-lacivertli ekipte sadece geçen hafta Göztepe (2-0) maçına direkt başlayan Pelkas, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Yerine İrfan forma giydi.

TOPLAM 5 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, Çaykur Rizespor maçının kadrosuna yer almadı. Kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Ozan Tufan ile birlikte sakatlığı bulunan Dimitrios Pelkas ve Atilla Szalai Rize'ye getirilmedi. Ev sahibi Çaykur Rizespor'da da Gedson Fernandes, sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemedi.