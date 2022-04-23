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Divan 7 Mayıs’ta

Fenerbbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 7 Mayıs Cumartesi günü yapılacak. Sarı-lacivertli kulübün resmin internet sitesinde dün yer alan açıklamada, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantının saat 10.30-13.30 aralığında gerçekleştirileceği belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Divan 7 Mayıs’ta
Fenerbbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 7 Mayıs Cumartesi günü yapılacak. Sarı-lacivertli kulübün resmin internet sitesinde dün yer alan açıklamada, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantının saat 10.30-13.30 aralığında gerçekleştirileceği belirtildi. Yüksek Divan Kurulu toplantısının, ilk kez yeni seçilen Uğur Dündar başkanlığında düzenleneceği ifade edildi.
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