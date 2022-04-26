FENERBAHÇE HABERİ: Ve karar verildi! Mesut Özil ve Ozan Tufan affedilecek mi?

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın takımdaki son durumu merak konusu oldu.
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın takımdaki son durumu merak konusu oldu.
İSMAİL KARTAL 2 YILDIZ İÇİN DE OLUMSUZ!
İki yıldızla ilgili de yeni bir gelişme olmadığı öğrenildi ve teknik direktör İsmail Kartal'ın düşüncesinin olumsuz olduğu öne sürüldü.
AF GÜNDEMDE YOK!
İki yıldızın da af beklentisi içinde olduğu ancak Fenerbahçe'de teknik heyet ve yönetimin şu anlık öyle bir düşüncesi olmadığı kaydedildi.
Deneyimli çalıştırıcının, takımının havasının bozulmasını istemediği söyleniyor. Sarı-lacivertliler Mesut ve Ozan'ın olmadığı 4 maçı da kazandı.