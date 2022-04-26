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FENERBAHÇE HABERİ: Ve karar verildi! Mesut Özil ve Ozan Tufan affedilecek mi?

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yaşadıkları sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın takımdaki geleceği merak ediliyor. Af beklentisi olan iki yıldız ile ilgili yeni bir gelişme olmadığı ve İsmail Kartal'ın olumsuz düşüncesinin devam ettiği belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 15:34
FENERBAHÇE HABERİ: Ve karar verildi! Mesut Özil ve Ozan Tufan affedilecek mi?

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın takımdaki son durumu merak konusu oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve karar verildi! Mesut Özil ve Ozan Tufan affedilecek mi?

İSMAİL KARTAL 2 YILDIZ İÇİN DE OLUMSUZ!
İki yıldızla ilgili de yeni bir gelişme olmadığı öğrenildi ve teknik direktör İsmail Kartal'ın düşüncesinin olumsuz olduğu öne sürüldü.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve karar verildi! Mesut Özil ve Ozan Tufan affedilecek mi?

AF GÜNDEMDE YOK!
İki yıldızın da af beklentisi içinde olduğu ancak Fenerbahçe'de teknik heyet ve yönetimin şu anlık öyle bir düşüncesi olmadığı kaydedildi.

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