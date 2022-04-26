FENERBAHÇE HABERİ: Ve karar verildi! Mesut Özil ve Ozan Tufan affedilecek mi?

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın takımdaki son durumu merak konusu oldu.

İSMAİL KARTAL 2 YILDIZ İÇİN DE OLUMSUZ!

İki yıldızla ilgili de yeni bir gelişme olmadığı öğrenildi ve teknik direktör İsmail Kartal'ın düşüncesinin olumsuz olduğu öne sürüldü.