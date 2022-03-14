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Fenerbahçe'de Tango zamanı! 2 yıldız birden

Fenerbahçeli kurmaylar iki Arjantinli oyuncu için harekete geçti. Sarı-lacivertli yönetim, sol bek ve kanat forvet problemini çözmekte kararlı. Fenerbahçe, Arjantinli sağ kanat Cristian Pavon'un menajeri ile temasa geçti. Bonservisi olmayan Pavon'a imza parası da teklif edildi. Sol bek için hedefte Velez Sarsfield'de oynayan Francisco Ortega var. Fenerbahçe, Ortega için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'de Tango zamanı! 2 yıldız birden

Özellikle sol bek ve kanat bölgelerinde bu sezon ciddi sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'de, bu mevkilerde birçok oyuncu görev aldı. Yeni sezonda Sarı-Lacivertliler'in önceliği bu iki mevki ve forvet.

Fenerbahçe'de Tango zamanı! 2 yıldız birden

Sarı lacivertlilerin sol bek ve kanat bölgelerine iki Arjantinli oyuncuyu transfer etmek istediği ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli kurmaylar Boca Juniors'ta forma giyen 26 şaşındaki sağ kanat oyuncusu Cristian Pavon için düğmeye bastı. Arjantinli oyuncunun menajeriyle de temasa geçildiği bildirildi.

Fenerbahçe'de Tango zamanı! 2 yıldız birden

Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Pavon için bonservis bedeli ödenmeyecek. Kanarya oyuncuya bir miktar imza parası teklif etti..

Fenerbahçe'de Tango zamanı! 2 yıldız birden

Geçtiğimiz sezonlarda da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Pavon'un transferi o dönemlerde gerçekleşmemişti. 11 kez Arjantin Milli Takım forması giyen Pavon'un piyasa değeri ise yaklaşık 8-9 milyon Euro düzeyinde.

Fenerbahçe'de Tango zamanı! 2 yıldız birden

Sol bek mevkisini de genç bir oyuncuyla güçlendirmek isteyen yönetim, Arjantin'in Velez Sarsfield takımından Francisco Ortega için harekete geçti.

Fenerbahçe'de Tango zamanı! 2 yıldız birden

19 Mart 1999 doğumlu Francisco Ortega'nın 2024 yılına kadar sözleşmesi var. Kanarya bu transferi tamamlamak için 4-5 milyon Euro arasında bir bonservisi gözden çıkarmış durumda.

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