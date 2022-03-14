Fenerbahçe'de Tango zamanı! 2 yıldız birden

Özellikle sol bek ve kanat bölgelerinde bu sezon ciddi sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'de, bu mevkilerde birçok oyuncu görev aldı. Yeni sezonda Sarı-Lacivertliler'in önceliği bu iki mevki ve forvet.
Özellikle sol bek ve kanat bölgelerinde bu sezon ciddi sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'de, bu mevkilerde birçok oyuncu görev aldı. Yeni sezonda Sarı-Lacivertliler'in önceliği bu iki mevki ve forvet.
Sarı lacivertlilerin sol bek ve kanat bölgelerine iki Arjantinli oyuncuyu transfer etmek istediği ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli kurmaylar Boca Juniors'ta forma giyen 26 şaşındaki sağ kanat oyuncusu Cristian Pavon için düğmeye bastı. Arjantinli oyuncunun menajeriyle de temasa geçildiği bildirildi.
Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Pavon için bonservis bedeli ödenmeyecek. Kanarya oyuncuya bir miktar imza parası teklif etti..