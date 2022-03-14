Fenerbahçe'de Tango zamanı! 2 yıldız birden

Özellikle sol bek ve kanat bölgelerinde bu sezon ciddi sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'de, bu mevkilerde birçok oyuncu görev aldı. Yeni sezonda Sarı-Lacivertliler'in önceliği bu iki mevki ve forvet.





Sarı lacivertlilerin sol bek ve kanat bölgelerine iki Arjantinli oyuncuyu transfer etmek istediği ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli kurmaylar Boca Juniors'ta forma giyen 26 şaşındaki sağ kanat oyuncusu Cristian Pavon için düğmeye bastı. Arjantinli oyuncunun menajeriyle de temasa geçildiği bildirildi.