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Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in serveti İngiliz basınında gündem oldu!

Geçtiğimiz sezon devre arasında Fenerbahçe kadrosuna katılan ancak bugüne kadar gerek performansı gerekse sakatlıkları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Mesut Özil bu kez servetiyle gündem oldu. Özellikle ticari anlamda önemli yatırımlar yapan deneyimli futbolcunun servetini, İngiliz basını da manşete taşıdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in serveti İngiliz basınında gündem oldu!

Ali Koç'un "Ticareti bırakıp futboluna odaklanması gerekiyor" dediği Mesut Özil'in serveti ve yaptığı iş ortaklıklıkları İngiltere'de manşetleri süsledi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in serveti İngiliz basınında gündem oldu!

The Sun'da yer alan haberde Mesut'un kendi ayakkabı markasından, kahvecisisine, ünlü oyuncu Eva Longria ile satın aldığı Meksika kulübü Necaxa'ya ve diğer yatırımlarına değinilirek multi milyon pounluk bir iş imparatorluğu kurduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in serveti İngiliz basınında gündem oldu!

KRİPTO PARA ÇOK YAKINDA

Takvim'in derlediği habere göre; M10 markası altında bir giyim markası ve e-spor takımı sahibi olan Mesut Özil'un devasa bir emlak portföyünün yanı sıra spor kliniği, takviye gıda laboratuvarı ve çorap fabrikası da olduğu belirtilirken yıldız futbolcu için, "Sanki bir James Bond filminden fırlamış gibi bir iş imparatorluğu kurmuş" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in serveti İngiliz basınında gündem oldu!

Yakın zamanda kendi ismini taşıyan bir kripto para çıkaracak olan Mesut Özil'in tüm bu girişimleriyle ilgili The Sun'daki haberde yıldız futbolcunun dünyanın en zengin ikinci insanı olarak gösterilen Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve diğer ünlü iş adamları Richard Branson ve Alan Sugar'ı bile şaşkına çevirebilecek yatırımlarda bulunduğu da aktarıldı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in serveti İngiliz basınında gündem oldu!

KOÇ'LA ARASI BOZUK

Yatırımları ile gündem olmaya devam eden ve bir süredir sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Mesut Özil ile ilgili Başkan Ali Koç'un son dönemde negatif bir tutum içinde olduğu belirtiliyor.

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