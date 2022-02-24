Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in serveti İngiliz basınında gündem oldu!

The Sun'da yer alan haberde Mesut'un kendi ayakkabı markasından, kahvecisisine, ünlü oyuncu Eva Longria ile satın aldığı Meksika kulübü Necaxa'ya ve diğer yatırımlarına değinilirek multi milyon pounluk bir iş imparatorluğu kurduğu belirtildi.

KRİPTO PARA ÇOK YAKINDA

Takvim'in derlediği habere göre; M10 markası altında bir giyim markası ve e-spor takımı sahibi olan Mesut Özil'un devasa bir emlak portföyünün yanı sıra spor kliniği, takviye gıda laboratuvarı ve çorap fabrikası da olduğu belirtilirken yıldız futbolcu için, "Sanki bir James Bond filminden fırlamış gibi bir iş imparatorluğu kurmuş" ifadeleri kullanıldı.