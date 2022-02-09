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Fenerbahçe’nin gözdesi Fabrizio Angileri'yi kadro dışı bıraktılar

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde kalan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Kayserispor'a elenen Fenerbahçe transferde de hiçbir isme imza attıramadı. Fenerbahçe'nin sol bek için listeye aldığı Fabrizio Angileri ise şoku yaşadı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 09:33
KEMAL TAMTÜRK
Fenerbahçe’nin gözdesi Fabrizio Angileri'yi kadro dışı bıraktılar

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tangocu için Fenerbahçe'nin teklif yaptığı duyurulurken, dört ay bekleyip, oyuncuyu haziran sonunda bedava kadrosuna katabileceği de ifade edilmişti.

Fenerbahçe’nin gözdesi Fabrizio Angileri'yi kadro dışı bıraktılar

River Plate'in 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Angileri'nin takımdan ayrılmasına izin verebileceği kaydedilmişti.

Fenerbahçe’nin gözdesi Fabrizio Angileri'yi kadro dışı bıraktılar

İŞLER DEĞİŞTİ

River Plate transferin kapanmasına saatler kala Fabrizio Angileri'ye yeni sözleşme teklifinde bulundu.

Fenerbahçe’nin gözdesi Fabrizio Angileri'yi kadro dışı bıraktılar

Fakat 27 yaşındaki sol bek bu teklifi kabul etmedi. Sezon sonunda takımdan ayrılmak isteyen yıldız futbolcu kulübünden gelen teklifi reddetti.

Fenerbahçe’nin gözdesi Fabrizio Angileri'yi kadro dışı bıraktılar

River Plate de Fabrizio Angileri'nin bu davranışı üzerine yıldız futbolyu sezon sonuna kadar kadro dışı bırakma kararı aldı.

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