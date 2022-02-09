Fenerbahçe’nin gözdesi Fabrizio Angileri'yi kadro dışı bıraktılar

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tangocu için Fenerbahçe'nin teklif yaptığı duyurulurken, dört ay bekleyip, oyuncuyu haziran sonunda bedava kadrosuna katabileceği de ifade edilmişti.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tangocu için Fenerbahçe'nin teklif yaptığı duyurulurken, dört ay bekleyip, oyuncuyu haziran sonunda bedava kadrosuna katabileceği de ifade edilmişti.
River Plate'in 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Angileri'nin takımdan ayrılmasına izin verebileceği kaydedilmişti.
İŞLER DEĞİŞTİ
River Plate transferin kapanmasına saatler kala Fabrizio Angileri'ye yeni sözleşme teklifinde bulundu.
Fakat 27 yaşındaki sol bek bu teklifi kabul etmedi. Sezon sonunda takımdan ayrılmak isteyen yıldız futbolcu kulübünden gelen teklifi reddetti.
River Plate de Fabrizio Angileri'nin bu davranışı üzerine yıldız futbolyu sezon sonuna kadar kadro dışı bırakma kararı aldı.