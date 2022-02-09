FENERBAHÇE HABERLERİ - Gürcan Bilgiç Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Kayserispor maçını yorumladı!

GÜRCAN BİLGİÇ - ARIZANIN ÖRNEĞİ BERISHA!
Sezonun şartları Fenerbahçe için maçı "final" yaptı. Bu kadar baskı altında olan ve bu kadar da genç olan bir takım, bıçak sırtında oynuyordu. İki takımın da önemli eksikleri olsa da, hava ve stat şartlarına baktığımızda, yine iki takım için de deplasmandı karşılaşma.
Ozan Tufan'ı forvet arkasında , "10 numara" pozisyonuna koydu İsmail Kartal. Oyunu ise Mert Hakan ve Crespo koruyorlardı. Hikmet hocanın klasik "büyük avlama" pususu yine devredeydi. Kurt hoca, tempoyu düşük tutmaya çalışıyor ve birinci bölgede rakibi kalabalık olarak bekliyordu.
Sürekli olarak uzun ve yüksek oynamaya zorlanırken Fenerbahçe, bu kez beklerini, Ferdi ile Nazım'ı devreye sokup aut çizgisine doğru yaklaşmayı denedi. Yapamadılar, yine denediler. Kırılma maçının anahtarı ise "sabır"dı. Ayağa oynayacaklar, garanti pas atacaklar ve Amerikan futbolu gibi metre metre rakip kaleye doğru yaklaşacaklar.