Fenerbahçe'den Danny Rose atağı! Teklif yapıldı (FB spor haberi)

Fenerbahçe transferde hareketli günler yaşanıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın talebi doğrultusunda özellikle sol bek mevkisi için çalışmalarını hızlandıran sarı lacivertlilerin gündemine yıldız bir isim geldi.

A Spor'un haberine göre; Kanarya'nın, Premier Lig ekiplerinden Watford forması giyen Danny Rose'a transfer teklifi yaptığı öğrenildi. Fenerbahçe, yıldız futbolcu için İngiliz kulübüne kiralama teklifinde bulundu.

31 yaşındaki deneyimli futbolcu, kariyerinde Tottenham ve Newcastle United gibi takımların da formasını giymişti.