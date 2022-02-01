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Fenerbahçe'den Danny Rose atağı! Teklif yapıldı (FB spor haberi)

Süper Lig'de sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Danny Rose'a teklifii yaptı. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 00:04 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 00:35
Fenerbahçe'den Danny Rose atağı! Teklif yapıldı (FB spor haberi)

Fenerbahçe transferde hareketli günler yaşanıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın talebi doğrultusunda özellikle sol bek mevkisi için çalışmalarını hızlandıran sarı lacivertlilerin gündemine yıldız bir isim geldi.

A Spor'un haberine göre; Kanarya'nın, Premier Lig ekiplerinden Watford forması giyen Danny Rose'a transfer teklifi yaptığı öğrenildi. Fenerbahçe, yıldız futbolcu için İngiliz kulübüne kiralama teklifinde bulundu.

31 yaşındaki deneyimli futbolcu, kariyerinde Tottenham ve Newcastle United gibi takımların da formasını giymişti.

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