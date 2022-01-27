Fenerbahçeli genç yüzücülere eksi 12 derecede karda şok programı

Mart ayında Edirne'de düzenlenecek Edirne-Cup Turnuvası'nda milli forma mücadelesi verecek Fenerbahçeli yüzücüler, 15 Ocak'ta Erzurum'da yüksek irtifa kampına başladı. Antrenör Mesut Erdoğan yönetimindeki 7 kız, 4 erkek olmak üzere 11 yüzücü, Palandöken ilçesindeki Olimpik Havuz'da günde çift antrenman yapıyor. 4,5 saat yüzüp 1,5 saat de karada çalışan sporcuların kas ve eklemlerinde meydana gelebilecek ödem ile yorgunlukları gidermek için havuzun önündeki karlı zeminde şok programı uygulanıyor. Yüzme antrenmanı sonrası sporcular, 30 ile 45 saniye süresince mayolarıyla karlı zeminde kulaç atıyor.



30-45 SANİYE ŞOK UYGULAMASI

Antrenör Mesut Erdoğan, yoğun geçen antrenmanların ardından sporculara, havuzlarda içi buzla dolu küvetlerde şok programı yapıldığını belirterek, "Erzurum'da böyle bir şoklama küveti olmadığı için karlı zemini tercih ediyoruz. Şok programı, sporcuların kas ve eklemlerini yenileme ve toparlamak için uygulanan yöntemdir. Antrenman sonrası 30 ile 45 saniye arasındaki şok uygulamasında sporcuların kas ve eklemlerindeki toparlanma sürelerini hızlandırıyoruz" dedi.



'HEDEFİM 2024 OLİMPİYATLARI'

Yüzmeye 5 yaşında başladığını belirten milli yüzücü Elanaz Özdemir (15), 1,5 yıldır sporcusu olduğu Fenerbahçe Kulübü'nde, Roma'da yapılan 'Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 4x200 bayrakta 3'üncülük ve Türkiye Şampiyonası'nda kulüpler arası genç kadınlarda 1'incilik gibi birçok başarıya imza attığını vurguladı. Özdemir, "Hedefim, 2024 olimpiyatlarına kota kazanmak, Avrupa ve Dünya Gençler Şampiyonası'na gitmek. Yoğun antrenman sonrası kara girmek bir şok etkisi yaratıyor çünkü antrenmanda vücut ısısı ve nabız yükseliyor. Bir anda kara girdiğinde bir şok yaşıyorsun ama iyi geliyor yani böyle vücudu kendine getiriyor. Tekrardan rahatlama hissi veriyor. Kampa geldiğimizden beri her gün her antrenmanda yapıyoruz" dedi.