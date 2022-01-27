FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Sol bekte karar verildi! Favori Ghislain Konan plase Arthur Masuaku

Filip Novak'ın sakatlığı sonrası sol bek arayışlarına hız veren Fenerbahçe, iki isimde karar kıldı. Kanarya ilk tercihi olan Ghislain Konan ile masaya otururken, Fildişi Sahilli yıldızın alternatifi ise Arthur Masuaku. İşte Fenerbahçe'nin so lbek transferindeki son gelişmeler...
Solbek için Ghislain Konan ile ileri görüşmelere başlandı. Reims'ten olumlu yanıt alan yönetim, oyuncunun menajeri ile de anlaşması halinde bu transferi bitirecek. 26 yaşındaki Konan, Fildişi Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda bulunuyor... Olumsuz bir durumda ise Konan'ın alternatifi West Ham United'den Arthur Masuaku ile Dortmundlu Nico Schulz. Nabız yoklaması yapılan Masuaku'nun Fenerbahçe'de oynamaya olumlu baktığı ifade edildi. West Ham ile 2.5 yıl daha kotratı olan Masuaku için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak. 28 yaşındaki oyuncu, 10 kez Kongo milli formasını giydi. Schulz ise diğer seçenek