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Sivasspor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE🔥 - FB maçı canlı izle | Fenerbahçe canlı

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE - Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin 36, ev sahibi takımın ise 30 puanı bulunuyor. Bu müsabakada Fenerbahçe'de, sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya ve Ferdi Kadıoğlu forma giyemiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 16:26
Sivasspor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE🔥 - FB maçı canlı izle | Fenerbahçe canlı

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 23. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. Ligde son olarak Altay'ı mağlup eden Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşıyor.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetiyor.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE 11'LER BELLİ OLDU

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Koray, Özkan, Cofie, Erdoğan, Pedro Henrique, Yatabare

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Kim, Serdar, Novak, Crespo, Zajc, İrfan, Osayi, Valencia, Serdar Dursun

📺SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Fenerbahçe karşılaşması saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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LİGDE 32. RANDEVU

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de 32. kez karşı karşıya geliyor. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 31 müsabakadan 17'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 7 mücadele ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 66 golüne, Sivasspor 42 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşma, 1-1 sonuçlanmıştı.

🔗CANLI SKOR - Sivasspor-Fenerbahçe maçını takip etmek için tıklayın!🔗

5 FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci ceza sınırında bulunan isimler... Kırmızı-beyazlılarda ise orta saha oyuncusu Isaac Cofie ve Erdoğan Yeşilyurt, Fenerbahçe maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında görev yapamayacak.

🔗CANLI SKOR - Sivasspor-Fenerbahçe maçını takip etmek için tıklayın!🔗

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