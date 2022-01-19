Fenerbahçe Altay maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? | Süper Lig

Fenerbahçe ile Altay, Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Altay maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

FENERBAHÇE ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Altay maçı 19 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.



İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ertuğrul, Min Jae, Serdar, Szalai, Ferdi, Crespo, Osayi, Sosa, İrfan Can, Pelkas, Serdar Dursun



Altay: Mateusz, Eric, Murat, Kazımcan, Tolga, Ceyhun, Thaciano, Pinares, Rodriguez, Kappel, Rayan

FENERBAHÇE ALTAY'A 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Altay ile oynadığı son 15 müsabakayı kaybetmedi. İzmir ekibine en son 1994-1995 sezonunda deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, sonrasında oynanan 15 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik aldı.