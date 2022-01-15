FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal istedi! Sercan Terzioğlu Fenerbahçe'ye katılıyor

Fenerbahçe'de Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından yerine İsmail Kartal göreve getirilmişti.
Deneyimli teknik adam, sarı-lacivertli takımdaki ekibini de belirledi. Kartal'ın yardımcılıklarını; Recep Karatepe, Haluk Kaplan, Barcelona'nın Türkiye akademisinin antrenörü olan Sercan Terzioğlu, Kemal Kurak, Kerem Güneş ve Cengiz Sirkan'ın yapacağı ifade edildi.
Öte yandan Kartal dün sabah sağlık kontrolünden geçti. 60 yaşındaki çalıştırıcıya hastanede detaylı tetkikler uygulandı.
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