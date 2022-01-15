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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal istedi! Sercan Terzioğlu Fenerbahçe'ye katılıyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de yeni göreve getirilen teknik direktör İsmail Kartal, ekibini de belirledi. Tecrübeli çalıştırıcının yardımcıları arasında Barcelona'nın Türkiye akademisinin antrenörü olan Sercan Terzioğlu da var. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 14:40
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal istedi! Sercan Terzioğlu Fenerbahçe'ye katılıyor

Fenerbahçe'de Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından yerine İsmail Kartal göreve getirilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal istedi! Sercan Terzioğlu Fenerbahçe'ye katılıyor

Deneyimli teknik adam, sarı-lacivertli takımdaki ekibini de belirledi. Kartal'ın yardımcılıklarını; Recep Karatepe, Haluk Kaplan, Barcelona'nın Türkiye akademisinin antrenörü olan Sercan Terzioğlu, Kemal Kurak, Kerem Güneş ve Cengiz Sirkan'ın yapacağı ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal istedi! Sercan Terzioğlu Fenerbahçe'ye katılıyor

Öte yandan Kartal dün sabah sağlık kontrolünden geçti. 60 yaşındaki çalıştırıcıya hastanede detaylı tetkikler uygulandı.

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