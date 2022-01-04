Fenerbahçe'nin transfer hedefi Gabriel Barbosa için Flamengo'dan resmi açıklama geldi! Teklif...

Spindel, kendisine yöneltilen Newcastle United ve Fenerbahçe 'ye dair açıklamalarda bulunurken, transfer için kendilerine teklif gelmediğini ifade etti.

"GABIGOL 2022 DÜNYA KUPASI'NI HEDEFLİYOR"

Bu sezon Flamengo'da müthiş bir istatistik yakalayan Gabigol'e dair Spindel, "Avrupa kulüplerinin teklifleri hakkında bana gelen bir bilgi yok. Oyuncu tarafına da öyle. Gabi, 2022'yi (Dünya Kupası) hedefliyor. Flamengo'da olmaya devam edecek." dedi.