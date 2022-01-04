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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Gabriel Barbosa için Flamengo'dan resmi açıklama geldi! Teklif...

Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında yer aldığı iddia edilen Gabigol ile ilgili Flamengo Kulübü CEO'su Bruno Spindel konuştu. Brezilyalı futbol adamı, oyuncularının Newcastle ve Fenerbahçe transferine ilişkin konuştu. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 12:19 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 12:28
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'nin transfer hedefi Gabriel Barbosa için Flamengo'dan resmi açıklama geldi! Teklif...

Fenerbahçe'nin forvet transferi için gündeminde olduğu iddia edilen Gabriel Barbosa Gabigol'a ilişkin Flamengo Kulübü CEO'su Bruno Spindel konuştu.

Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'nin transfer hedefi Gabriel Barbosa için Flamengo'dan resmi açıklama geldi! Teklif...

Spindel, kendisine yöneltilen Newcastle United ve Fenerbahçe'ye dair açıklamalarda bulunurken, transfer için kendilerine teklif gelmediğini ifade etti.

Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'nin transfer hedefi Gabriel Barbosa için Flamengo'dan resmi açıklama geldi! Teklif...

"GABIGOL 2022 DÜNYA KUPASI'NI HEDEFLİYOR"
Bu sezon Flamengo'da müthiş bir istatistik yakalayan Gabigol'e dair Spindel, "Avrupa kulüplerinin teklifleri hakkında bana gelen bir bilgi yok. Oyuncu tarafına da öyle. Gabi, 2022'yi (Dünya Kupası) hedefliyor. Flamengo'da olmaya devam edecek." dedi.

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