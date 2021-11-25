Olympiakos - Fenerbahçe: 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Yunan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Müsabaka, Olympiakos'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanıd.

Bu sonuçla Fenerbahçe, grupta 5 puanla 3. sırada yer aldı. Olympiakos ise 9 puanla 2. sırada kendine yer buldu.

Fenerbahçe, bir sonraki maçını Frankfurt ile Kadıköy'de oynayacak. Olympiakos ise Antwerp deplasmanına gidecek.



UEFA AVRUPA LİGİ DEFTERİ KAPANDI

Bununla beraber Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura katılma şansını kaybetti. Sarı lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek.



MAÇTAN NOTLAR (1. YARI)

5. dakikada Onyekuru'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Masouras, meşin yuvarlığı kale önündeki Aguibou Camara'ya aktardı. Bu oyuncunun sahip olamadığı top, dışarı gitti.

18. dakikada Sosa'nın pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasının hemen dışından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

20. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Olympiakos savunmasının kaptırdığı topta hareketlenen Zajc, sol taraftan koşu yapan İrfan Can Kahveci'ye pasını verdi. İrfan Can'ın ortasında arka direkte bulunan Berisha topun gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

21. dakikada Reabciuk'un soldan ortasında arka direkte topla buluşan Masouras'ın şutunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü. Sonrasında topla buluşan Lala'nın şutunda, top üstten az farkla auta gitti.

24. dakikada Olympiakos'ta sakatlık yaşayan Sokratis, yerini Ba'ya bıraktı.

32. dakikada ceza sahasındaki topu uzaklaştırmaya çalışan Min-jae'nin vurduğu top, El-Arabi'ye çarptı. Kaleci Berke Özer, kaleye yönelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

38. dakikada Onyekuru'nun ortasında penaltı noktasının önünden topa vuran El-Arabi'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

40. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Rossi'nin düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Berisha'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

İlk yarı, golsüz sona erdi.



(İKİNCİ YARI BİRAZDAN)