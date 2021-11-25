Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan Olympiakos maçı yorumu! "Sonucu kabul etmek..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde 1-0 mağlup oldukları Olympiakos maçı sonrası konuştu.

İŞTE O SÖZLER

"Böyle bir maçı anlatmak tabii ki zor. Son dakikada kendi hatamızdan dolayı yediğimiz golle kaybetmek gerçekten üzücü. Bizden daha tecrübeli bir takıma karşı oynadık. Bu sonucu kabul etmek benim için zor. Orada topu kontrol edebilecek 3 oyuncumuz vardı."

"Bu tarz turnuvalarda bir hata yaparsanız rakibiniz golü atıyor. Şimdi yapmamız gereken dinlenmek ve bir sonraki Göztepe maçına hazırlanmak."

"Maç boyunca rakibimizle eşit seviyede mücadele ettik. Onlar evlerinde oynadılar, bizim de gol atacak pozisyonlarımız vardı. Bence iyi oynadık. Son lig maçı bizim için zordu, elimizde daha fazla çözümle gelebilseydik daha iyi olabilirdi."

"Valencia, Mesut Özil, Gustavo, Serdar Dursun, Crespo gibi oyuncular elimizde olsaydı daha farklı olabilirdi. Son maçımız bizim için zorluydu. Bugün son saniyede bir gol yedik. Futbol böyle maalesef, şu anda geleceğe bakmamız gerekiyor."

"Böylesine bir skor aldığınızda bunun üstesinden gelmek zor. Bir sonraki maçımıza bakmamız ve toparlanmamız gerekiyor, lig bizim ana kulvarımız. Bu maç için üzgünüz."

"Çok iyi ama hala zamana ihtiyacı olan genç oyuncularımız var. Olympiacos, turnuvalarda yarışmaya alışkın bir takım. Son saniyede yediğimiz gol, tecrübeyle ilgili dediğim konuyu tercüme eden bir durum."