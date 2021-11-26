Vitor Pereira Olympiakos - Fenerbahçe maçı sonrası konuştu! "Bu sonucu kabul etmek zor"

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda deplasmanda Olympiakos'a son dakikada yediği golle mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'nden elenen ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonu basın toplantısı düzenledi. Portekizli çalıştırıcı, "Böyle bir maçı anlatmak tabii ki zor. Son dakikada kendi hatamızdan dolayı yediğimiz golle kaybetmek gerçekten üzücü. Bizden daha tecrübeli bir takıma karşı oynadık. Bu sonucu kabul etmek benim için zor." dedi.