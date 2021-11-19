📺Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte GS FB derbisine dair tüm detaylar...

🔗CANLI SKOR - Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin canlı anlatımı için tıklayın!

Süper Lig'in 13. haftası dev bir derbi heyecanına sahne olacak. Ligde 21 puanla 4. sırada bulunan Galatasaray, 20 puanla 7. sırada bulunan ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Nef Stadyumu'nda ağırlayacak. Bu karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır forma giyemeyecek. Berke Özer'in durumu ise maç günü belli olacak. Sarı-kırmızılı ekipte durumu en çok merak edilen isim olan Olimpiu Morutan ise son yapılan idmanda kontrollü şekilde takımla çalıştı. Futbolseverler maç günü yaklaştıkça mücadelenin yayın saati, canlı yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'ler gibi bilgilerin yanıtlarını arıyor. İşte merak edilenler...

📺GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray'ın evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maç 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak ve dev derbi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📝GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Halil, Kerem, Mohamed

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Osayi, Mert Hakan, Sosa, Ferdi, Mesut Özil, İrfan Can, Berisha

🔎GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİN HAKEMİ KİM?

Galatasaray'ın ligde Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi mücadelesini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmanın VAR'ı ise maç günü açıklanacak.

📊TERİM'İN 33. FENERBAHÇE DERBİSİ

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 33 maçta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 12'sini kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 9'unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş ile oynadığı 35 derbide ise 13 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

📌PEREIRA'NIN 6. DERBİ MAÇI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Galatasaray maçıyla kariyerindeki 6. derbiye çıkacak. Portekizli teknik adam, 2015-2016 sezonunda çalıştırdığı Fenerbahçe'nin başında dördü Süper Lig, biri de Türkiye Kupası olmak üzere 5 derbide görev yaptı. Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetimindeki bu derbilerde bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

🟡SON DERBİDE 4 SARI KART

İki takımın 44'ü Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 55 randevusunda hakemler toplam 42 kırmızı, 324 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 55 maçta iki takımın futbolcuları 21'er kez kırmızı kartla cezalandırıldı. İki takım arasında oynanan son müsabakada 4 sarı kart çıktı. Süper Lig'de geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan maçta Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin, Galatasaray'dan da Marcelo Saracchi ve Martin Linnes sarı kart gördü.

🗣MESUT ÖZİL'DEN DESTEK ÇAĞRISI

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları derbi maçının öncesinde sarı-lacivertli taraftarlara destek çağrısında bulundu. FB TV'ye açıklamada bulunan Mesut, takım olarak karşılaşmaya çok motive olduklarını belirterek, "Biz hazırız. Taraftarlarımız bize her zaman güvensin ve destek olsunlar. İnşallah camiamıza 3 puanı hediye edeceğiz. Heyecanlıyız, güzel bir maç olacak. Takım olarak hazırlanıyoruz, hazırız da. Biz orada 3 puanı almak için elimizden geleni yapacağız" ifadesini kullandı.