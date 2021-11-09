Ve Şenol Güneş konuştu! Fenerbahçe...

Adı İstanbul ekipleriyle sıkça anılan fakat sessizliğini koruyan Şenol Güneş'ten özel açıklamalar geldi.
Adı İstanbul ekipleriyle sıkça anılan fakat sessizliğini koruyan Şenol Güneş'ten özel açıklamalar geldi.
Güneş, "Son dönemlerde maçları da doğru dürüst izlemiyorum. Boynumda hafif bir ağrı var. Hastaneye gidiyorum. Doktor arkadaşların önerileri doğrultusunda tedavimi sürdürüyorum. Evde istirahat ediyorum, ara sıra yürüyorum" diyen Şenol Güneş, "Arkadaşlar arıyor, 'Hocam şu takımla bu takımla görüşmüşsün' diyorlar. Ben, hiçbir güzide kulübümüzün yetkilisi ile görüşmedim. Görüşeceğim konu da yok.
Bu aşamada dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.
Şenol Güneş'e yakın isimlerden Hayrettin Hacısalihoğlu da, "Hoca, gerçekten çok yoruldu, Hocayı çok yordular, dinlenmeye ihtiyacı var. Ve dinleniyor. Fenerbahçe, Beşiktaş hatta Galatasaray sahada iyi sonuçlar alamayınca birileri sosyal medyada, gazetelerde ve TV'lerde hemen Şenol Hocanın ismini gündeme taşıyorlar. Trabzonspor da kötü sonuçlar alsa, Trabzonspor'da da Güneş'in ismi telaffuz edilmeye başlanacaktı" dedi. (Gazete Kuzey)