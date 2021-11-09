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Ve Şenol Güneş konuştu! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler için gündeme gelen teknik direktör adaylarından biri de son olarak A Milli Futbol Takımı'mızı yöneten Şenol Güneş olmuştu. Tecrübeli teknik adam, hakkında çıkan Fenerbahçe iddialarına ilişkin konuştu. Peki, Fenerbahçe Şenol Güneş'e teklif yaptı mı? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 15:39
Ve Şenol Güneş konuştu! Fenerbahçe...

Adı İstanbul ekipleriyle sıkça anılan fakat sessizliğini koruyan Şenol Güneş'ten özel açıklamalar geldi.

Ve Şenol Güneş konuştu! Fenerbahçe...

Güneş, "Son dönemlerde maçları da doğru dürüst izlemiyorum. Boynumda hafif bir ağrı var. Hastaneye gidiyorum. Doktor arkadaşların önerileri doğrultusunda tedavimi sürdürüyorum. Evde istirahat ediyorum, ara sıra yürüyorum" diyen Şenol Güneş, "Arkadaşlar arıyor, 'Hocam şu takımla bu takımla görüşmüşsün' diyorlar. Ben, hiçbir güzide kulübümüzün yetkilisi ile görüşmedim. Görüşeceğim konu da yok.

Ve Şenol Güneş konuştu! Fenerbahçe...

Bu aşamada dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Ve Şenol Güneş konuştu! Fenerbahçe...

Şenol Güneş'e yakın isimlerden Hayrettin Hacısalihoğlu da, "Hoca, gerçekten çok yoruldu, Hocayı çok yordular, dinlenmeye ihtiyacı var. Ve dinleniyor. Fenerbahçe, Beşiktaş hatta Galatasaray sahada iyi sonuçlar alamayınca birileri sosyal medyada, gazetelerde ve TV'lerde hemen Şenol Hocanın ismini gündeme taşıyorlar. Trabzonspor da kötü sonuçlar alsa, Trabzonspor'da da Güneş'in ismi telaffuz edilmeye başlanacaktı" dedi. (Gazete Kuzey)

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