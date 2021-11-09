Ve Şenol Güneş konuştu! Fenerbahçe...

Güneş, "Son dönemlerde maçları da doğru dürüst izlemiyorum. Boynumda hafif bir ağrı var. Hastaneye gidiyorum. Doktor arkadaşların önerileri doğrultusunda tedavimi sürdürüyorum. Evde istirahat ediyorum, ara sıra yürüyorum" diyen Şenol Güneş, "Arkadaşlar arıyor, 'Hocam şu takımla bu takımla görüşmüşsün' diyorlar. Ben, hiçbir güzide kulübümüzün yetkilisi ile görüşmedim. Görüşeceğim konu da yok.