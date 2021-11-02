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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe 'karavana' attı! Yeni transferler...

Fenerbahçe’nin sezon başında fırsat transferi olarak kadrosuna kattığı 4 isim, yedek kulübesine mahkum oldu. Sadece Rossi'nin as takıma adapte olabildiği yeni transferlerden Berisha, Meyer ve Crespo ise teknik direktör Vitor Pereira'nın birinci tercihleri olmayı başaramadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2021 Salı 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe 'karavana' attı! Yeni transferler...

Fenerbahçe'de bir yandan Vitor Pereira'nın sistemi eleştirilirken, diğer yandan özellikle transferin son döneminde takıma katılan yabancıların performansı tartışılıyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; yaz döneminde alınan isimlerden Kim Min-Jae dışında hiçbir oyuncu için "Tam isabet" ifadesi kullanılmazken, takıma katılan son 4 yabancıdan sadece Rossi as takıma adapte olabildi. Berisha, Meyer ve Crespo ise Pereira'nın birinci tercihleri olamadı!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe 'karavana' attı! Yeni transferler...

ROSSI: 8 lig maçında 534 dakika süre aldı. 2 gol, 3 asistlik katkı verdi. Avrupa Ligi'nde 3 maçta 184 dakika şans buldu. As takıma adapte olabilen nadir transferlerden biri olsa da kapasitesinin Fenerbahçe seviyesinde olup olmadığı tartışılıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe 'karavana' attı! Yeni transferler...

BERISHA: Takımın yeni golcüsü olma umuduyla alındı. 5 lig maçında 312 dakika forma giydi. 1 gol, 1 asisti var. Avrupa Ligi'nde 3 karşılaşmada 100 dakika görev yaptı. Rotasyonda Valencia'nın gerisinde kaldı. Gelecek adına umut vedatse de henüz hazır değil.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe 'karavana' attı! Yeni transferler...

CRESPO: 5 lig maçında 223 dakika süre aldı. 3'ünde sonradan girdi. Pereira; Zajc, Mert Hakan, Sosa gibi isimleri onun önünde tutuyor. Herkes hazır olduğunda 11 için tercih edilen isim olmuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe 'karavana' attı! Yeni transferler...

MEYER: Bedelsiz olarak kadroya katıldı. Ligde 2 maçta 91 dakika görev aldı. Avrupa Ligi'nde ise 2 karşılaşmada 28 dakika sahada kaldı. Pereira sonradan oyuna sokmayı dahi düşünmüyor. Orta saha rotasyonunda süre alma şansı sıfıra yakın!

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