FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'ye bir Koreli daha! Min-Jae'nin ardından Min Song...

Sezon başında teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu sonrası transfer edilen Kim Min Jae performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı. Takvim'in haberine göre, genç yıldızın hem saha içindeki başarılı grafiği hem de saha dışındaki profesyonel yaşamı sonrası Fenerbahçe yönetimi gözünü Kore futboluna çevirdi.

SEZON BAŞI TRANSFER OLDU Scout ekibinin bir süredir yaptığı çalışmaların ardından Jeonbuk formasını giyen Min-Kyu Song'un ismini yönetime verdiği öğrenildi. Sezon başında 1.5 milyon Euro karşılığında Pohang Steelers'ten, Jeonbuk'a transfer olan 22 yaşındaki futbolcu sol kanatta görev yapıyor.