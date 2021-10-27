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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'ye bir Koreli daha! Min-Jae'nin ardından Min Song...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sezon başında Kim Min-Jae'yi kadrosuna katan ve oldukça memnun kalan Fenerbahçe, transferde rotasını Güney Kore'ye çevirmiş durumda. Sarı lacivertliler, Kim Min-Jae'nin ardından bir Kore'liye daha imza attırma peşinde. Buna göre Fenerbahçe, Min-Jae'nin ardıdan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Min Song'u, gündemine aldı. İşte detaylar... | FB Haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'ye bir Koreli daha! Min-Jae'nin ardından Min Song...

Sezon başında teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu sonrası transfer edilen Kim Min Jae performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı. Takvim'in haberine göre, genç yıldızın hem saha içindeki başarılı grafiği hem de saha dışındaki profesyonel yaşamı sonrası Fenerbahçe yönetimi gözünü Kore futboluna çevirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'ye bir Koreli daha! Min-Jae'nin ardından Min Song...

SEZON BAŞI TRANSFER OLDU

Scout ekibinin bir süredir yaptığı çalışmaların ardından Jeonbuk formasını giyen Min-Kyu Song'un ismini yönetime verdiği öğrenildi. Sezon başında 1.5 milyon Euro karşılığında Pohang Steelers'ten, Jeonbuk'a transfer olan 22 yaşındaki futbolcu sol kanatta görev yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'ye bir Koreli daha! Min-Jae'nin ardından Min Song...

BİRÇOK KULÜP TAKİP EDİYOR

Bu sezon 31 maçta 8 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Min-Kyu Song 5 kez de Kore Milli Takımı'nın formasını giydi. Sürati ve yüksek top tekniği ile dikkatleri üzerine çeken genç futbolcunun birçok Avrupa kulübü tarafından yakından takip edildiği belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'ye bir Koreli daha! Min-Jae'nin ardından Min Song...

RAPOR GELECEK

Bu sezon kanat bölgesinde sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'nin Pereira'dan olumlu rapor gelmesi halinde ara transferde Min-Kyu Song'la ilgili hamle yapabileceği belirtiliyor. Koreli yıldızın piyasa değeri 1.5 milyon Euro.

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