Fenerbahçe çıkış peşinde! İşte Vitor Pereira'nın Alanyaspor maçı 11'i

Oynadığı son 4 resmi maçta sadece Kasımpaşa'yı mağlup edebilen Kanarya'da keyifler kaçmıştı. Olympiakos'a 3-0, Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan, Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler Alanyaspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Yine puan kaybedilirse Pereira ve oyunculara eleştiriler artacak.





Süper Lig'de Fenerbahçe bugün sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlıyor. Hakem Halit Umut Meler... Oynadığı son 4 resmi maçta sadece Kasımpaşa'yı mağlup edebilen Kanarya'da keyifler kaçmıştı. Olympiakos'a 3-0, Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan, Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler Alanyaspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Yine puan kaybedilirse Pereira ve oyunculara eleştiriler artacak.