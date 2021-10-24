Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe çıkış peşinde! İşte Vitor Pereira'nın Alanyaspor maçı 11'i

Fenerbahçe çıkış peşinde! İşte Vitor Pereira'nın Alanyaspor maçı 11'i

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabakada hakem Halit Umut Meler düdük çalacak. Üst üste Trabzonspor yenilgisi ve Antwerp beraberliği ile morallerin bozulduğu Kanarya, 3 puanla yara sarmak istiyor. İşte Fenerbahçe Alanyaspor maçında muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 06:50
Fenerbahçe çıkış peşinde! İşte Vitor Pereira'nın Alanyaspor maçı 11'i

Oynadığı son 4 resmi maçta sadece Kasımpaşa'yı mağlup edebilen Kanarya'da keyifler kaçmıştı. Olympiakos'a 3-0, Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan, Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler Alanyaspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Yine puan kaybedilirse Pereira ve oyunculara eleştiriler artacak.

Fenerbahçe çıkış peşinde! İşte Vitor Pereira'nın Alanyaspor maçı 11'i

Süper Lig'de Fenerbahçe bugün sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlıyor. Hakem Halit Umut Meler... Oynadığı son 4 resmi maçta sadece Kasımpaşa'yı mağlup edebilen Kanarya'da keyifler kaçmıştı. Olympiakos'a 3-0, Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan, Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler Alanyaspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Yine puan kaybedilirse Pereira ve oyunculara eleştiriler artacak.

Fenerbahçe çıkış peşinde! İşte Vitor Pereira'nın Alanyaspor maçı 11'i

Portekizli teknik direktör, eksik ve cezalılar nedeniyle kadroda rotasyona gidecek. Altay'ın cezası nedeniyle kalede Berke Özer oynayacak. Savunma üçlüsünün; Novak, Tisserand ve Szalai'den oluşması bekleniyor. Defansın önünde Luiz Gustavo ile Jose Sosa, Crespo ikilisinden birisi yer alacak. Kanatlarda Nazım ve Ferdi Kadıoğlu olacak. İleri üçlüde ise en kuvvetli olasılık Diego Rossi, Pelkas ve Enner Valencia'nın forma giymesi. Mesut Özil'in yedek başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe çıkış peşinde! İşte Vitor Pereira'nın Alanyaspor maçı 11'i

4 EKSİK VAR
Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı Kim Min Jae'nin yanı sıra PFDK tarafından cezalandırılan Altay Bayındır ve Osayi Samuel, Alanyaspor karşısında görev yapamayacak. Ayrıca milli maçta gözünden yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir formasından ayrı kalan Serdar Aziz'in de riske edilmesi beklenmiyor.

Fenerbahçe çıkış peşinde! İşte Vitor Pereira'nın Alanyaspor maçı 11'i

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Sosa, Nazım, Ferdi, Rossi, Pelkas, Valencia

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Mevlja, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Emre Akbaba, Efecan, Davidon, Diedhiou

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