Fenerbahçe çıkış peşinde! İşte Vitor Pereira'nın Alanyaspor maçı 11'i

Oynadığı son 4 resmi maçta sadece Kasımpaşa'yı mağlup edebilen Kanarya'da keyifler kaçmıştı. Olympiakos'a 3-0, Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan, Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler Alanyaspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Yine puan kaybedilirse Pereira ve oyunculara eleştiriler artacak.
Oynadığı son 4 resmi maçta sadece Kasımpaşa'yı mağlup edebilen Kanarya'da keyifler kaçmıştı. Olympiakos'a 3-0, Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan, Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler Alanyaspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Yine puan kaybedilirse Pereira ve oyunculara eleştiriler artacak.
Süper Lig'de Fenerbahçe bugün sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlıyor. Hakem Halit Umut Meler... Oynadığı son 4 resmi maçta sadece Kasımpaşa'yı mağlup edebilen Kanarya'da keyifler kaçmıştı. Olympiakos'a 3-0, Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan, Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler Alanyaspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Yine puan kaybedilirse Pereira ve oyunculara eleştiriler artacak.
Portekizli teknik direktör, eksik ve cezalılar nedeniyle kadroda rotasyona gidecek. Altay'ın cezası nedeniyle kalede Berke Özer oynayacak. Savunma üçlüsünün; Novak, Tisserand ve Szalai'den oluşması bekleniyor. Defansın önünde Luiz Gustavo ile Jose Sosa, Crespo ikilisinden birisi yer alacak. Kanatlarda Nazım ve Ferdi Kadıoğlu olacak. İleri üçlüde ise en kuvvetli olasılık Diego Rossi, Pelkas ve Enner Valencia'nın forma giymesi. Mesut Özil'in yedek başlaması bekleniyor.