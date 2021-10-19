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Fenerbahçe'de Antwerp maçı hazırlıkları! 2 yıldız takımdan ayrı çalıştı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 21 Ekim Perşembe günü sahasında Belçika'nın Antwerp takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'in takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 21:33
Fenerbahçe'de Antwerp maçı hazırlıkları! 2 yıldız takımdan ayrı çalıştı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların aktif dinlenmeye yönelik çalışma yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptığı aktarıldı. İdmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

MERT HAKAN VE SERDAR TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI!
Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'in takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Sarı-lacivertli takımın tesislerdeki akşam yemeği sonrasında golcü futbolcu Serdar Dursun'un doğum gününün kutlandığı aktarıldı.

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