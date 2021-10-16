FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan flaş iddia! Vedat Muriqi geri mi dönüyor?

Lazio'nun 42 maçta 2 gol atabilen Vedat Muriqi'den umudunu kestiği ve ocak ayında göndermek için takım aramaya başladığı belirtilmişti. İtalyan gazeteci Augusto Scicione, Kosovalı forvet için görünen en uygun seçeneğin Fenerbahçe olduğunu yazdı.
Lazio'nun 27 yaşındaki golcü oyuncu için ödediği 20 milyon euro'yu kurtarmak istediğini belirten Scicione ancak rakamın büyüklüğünün çözüm alanını kısıtladığına dikkat çekti.
Vedat'ın da Türkiye'ye dönmekten mutluluk duyacağını belirten Scicione, oyuncu cephesinin Fenerbahçe ile görüşmelere başladığını dile getirdi. Transferde satın alma opsiyonlu kiralama formülünün masada olacağı bildirildi.