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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan flaş iddia! Vedat Muriqi geri mi dönüyor?

Süper Lig'de zirvede yer alan Fenerbahçe, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için şimdiden çalışmalara başlarken, İtalyan basınından flaş Vedat Muriqi iddiası geldi. Lazio’da umduğunu bulamayan Kosovalı golcü için en yakın seçeneğin Fenerbahçe olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan flaş iddia! Vedat Muriqi geri mi dönüyor?

Lazio'nun 42 maçta 2 gol atabilen Vedat Muriqi'den umudunu kestiği ve ocak ayında göndermek için takım aramaya başladığı belirtilmişti. İtalyan gazeteci Augusto Scicione, Kosovalı forvet için görünen en uygun seçeneğin Fenerbahçe olduğunu yazdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan flaş iddia! Vedat Muriqi geri mi dönüyor?

Lazio'nun 27 yaşındaki golcü oyuncu için ödediği 20 milyon euro'yu kurtarmak istediğini belirten Scicione ancak rakamın büyüklüğünün çözüm alanını kısıtladığına dikkat çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan flaş iddia! Vedat Muriqi geri mi dönüyor?

Vedat'ın da Türkiye'ye dönmekten mutluluk duyacağını belirten Scicione, oyuncu cephesinin Fenerbahçe ile görüşmelere başladığını dile getirdi. Transferde satın alma opsiyonlu kiralama formülünün masada olacağı bildirildi.

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