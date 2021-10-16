FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan flaş iddia! Vedat Muriqi geri mi dönüyor?

Lazio'nun 42 maçta 2 gol atabilen Vedat Muriqi'den umudunu kestiği ve ocak ayında göndermek için takım aramaya başladığı belirtilmişti. İtalyan gazeteci Augusto Scicione, Kosovalı forvet için görünen en uygun seçeneğin Fenerbahçe olduğunu yazdı.