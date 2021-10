FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil'den taraftara şampiyonluk mesajı!

Mesut Özil, Trabzonspor maçı öncesi 33. yaşını kutladı. Kulübün resmi sitesinden duygularını paylaşan sarı-lacivertli yıldız, "Çocukluk aşkım Fenerbahçe ile birlikte bu topraklarda yeni bir yaş almak başka bir his. Bütün doğum günleri özeldir ama ailem, çocuğum ve büyük Fenerbahçe ailesi ile birlikte doğum günü kutlamak, galiba en özeli" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'de oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayan Mesut, "Tek bir amacım var, taraftarlarımızı mutlu edebilmek. Burada kendimi özel bir yere koymak istemem. Bu formayı terleten her arkadaşım kadar bir rolüm var. Takım olarak hep birlikte bu büyük kulüp için gereken mücadeleyi vereceğiz. Taraftarlarımız bize her zaman inansınlar" dedi.

DÜNYADAN KUTLAMA YAĞDI

Dünya yıldızı Mesut Özil'e doğum gününde tebrik yağdı. Tecrübeli oyuncuya başta Almanya Futbol Federasyonu olmak üzere eski takımı Werder Bremen, Franck Ribery ve çok sayıda ünlü futbolcu sosyal medya hesabından 'Mutlu yıllar' dileğinde bulundu. Vitor Pereira, Fenerbahçeli futbolcular ve yönetim de Özil'in yeni yaşını kutladılar.

AMINE GÜLŞE'DEN DUYGUSAL MESAJ

Eşi Amine Gülşe, sosyal medya hesabından 2017 yılında Mesut'la çekildikleri bir fotoğraf paylaşıp, yanına "Seneler senle nasıl uçup gidiyor aşkım. İyi ki doğdun, iyi ki hayatıma girdin. İyi ki ailem oldun seni çok seviyorum kocacığım diğer yarım" notunu düştü.