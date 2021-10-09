SPOR HABERİ - Mesut Özil'den dikkat çeken paylaşım! "Heyecan verici..."

Geride bıraktığımız sezonun ara transfer döneminde uzun uğraşlar sonucu kadroya katılan yıldız futbolcu Mesut Özil , takıma katıldığı ilk sezon performansıyla eleştirilse de son haftalardaki takıma katkısıyla alkış topluyor.

Performansının yanı sıra, hakkında teknik direktör Vitor Pereira ile sorun yaşadığına yönelik haberler de çıkan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.