FENERBAHÇE HABERLERİ Transferde Kim Min-Jae bombası! Fenerbahçe'ye astronomik teklif

Güçlü fiziği, hızı ve yerinde müdahaleleriyle dikkat çeken 24 yaşındaki savunma oyuncusu Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Sarı-lacivertli yönetimin, Güney Koreli stoper için talep ettiği bonservis bedeli de ortaya çıktı.

EN CİDDİ TALİBİ TOTTENHAM!

Akşam'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin 3 milyon euro karşılığında Beijing Guoan'dan kadrosuna kattığı Kim Min-Jae'nin en ciddi talibi Tottenham. İngiliz ekibi, Kim Min-Jae için Fenerbahçe maçlarına scout ekiplerini gönderirken oyuncu için en geç sezon sonunda sarı-lacivertlilere astronomik bir teklif yapacak.



ALİ KOÇ'TAN MIN-JAE AÇIKLAMASI!