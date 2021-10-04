FENERBAHÇE HABERLERİ Transferde Kim Min-Jae bombası! Fenerbahçe'ye astronomik teklif

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın talebi üzerine Çin Ligi ekibi Beijing Guoan'dan transfer edilen Kim Min-Jae performansıyla beğeni topladı. Attila Szalai ile uyumuyla dikkat çeken Güney Koreli stoper, kısa sürede ilk 11'in değişilmez oyuncuları arasına girdi.
Güçlü fiziği, hızı ve yerinde müdahaleleriyle dikkat çeken 24 yaşındaki savunma oyuncusu Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Sarı-lacivertli yönetimin, Güney Koreli stoper için talep ettiği bonservis bedeli de ortaya çıktı.
EN CİDDİ TALİBİ TOTTENHAM!
Akşam'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin 3 milyon euro karşılığında Beijing Guoan'dan kadrosuna kattığı Kim Min-Jae'nin en ciddi talibi Tottenham. İngiliz ekibi, Kim Min-Jae için Fenerbahçe maçlarına scout ekiplerini gönderirken oyuncu için en geç sezon sonunda sarı-lacivertlilere astronomik bir teklif yapacak.
ALİ KOÇ'TAN MIN-JAE AÇIKLAMASI!