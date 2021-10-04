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FENERBAHÇE HABERLERİ Transferde Kim Min-Jae bombası! Fenerbahçe'ye astronomik teklif

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gösterdiği performansla kısa sürede kalitesini ispatlayan Kim Min-Jae, Avrupa'nın önemli takımlarını peşine taktı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın isteğiyle kadroya katılan Güney Koreli stoper, başta Tottenham olmak üzere birçok önemli kulübün radarına girdi. Tottenham'ın transferini ciddi bir şekilde istediği 24 yaşındaki savunma oyuncusu için Fenerbahçe'ye astronomik bir teklif yapacağı ortaya çıktı. Sarı-lacivertli yönetimin, beklediği bonservis bedelinin gelmesi durumunda teklifi kabul edeceği belirtildi. İşte yaşanan flaş transfer gelişmesi ve Kanarya'nın Kim Min-Jae için belirlediği bonservis bedeli...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 12:01 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 12:05
FENERBAHÇE HABERLERİ Transferde Kim Min-Jae bombası! Fenerbahçe'ye astronomik teklif

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın talebi üzerine Çin Ligi ekibi Beijing Guoan'dan transfer edilen Kim Min-Jae performansıyla beğeni topladı. Attila Szalai ile uyumuyla dikkat çeken Güney Koreli stoper, kısa sürede ilk 11'in değişilmez oyuncuları arasına girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ Transferde Kim Min-Jae bombası! Fenerbahçe'ye astronomik teklif

Güçlü fiziği, hızı ve yerinde müdahaleleriyle dikkat çeken 24 yaşındaki savunma oyuncusu Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Sarı-lacivertli yönetimin, Güney Koreli stoper için talep ettiği bonservis bedeli de ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ Transferde Kim Min-Jae bombası! Fenerbahçe'ye astronomik teklif

EN CİDDİ TALİBİ TOTTENHAM!
Akşam'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin 3 milyon euro karşılığında Beijing Guoan'dan kadrosuna kattığı Kim Min-Jae'nin en ciddi talibi Tottenham. İngiliz ekibi, Kim Min-Jae için Fenerbahçe maçlarına scout ekiplerini gönderirken oyuncu için en geç sezon sonunda sarı-lacivertlilere astronomik bir teklif yapacak.

ALİ KOÇ'TAN MIN-JAE AÇIKLAMASI!

FENERBAHÇE HABERLERİ Transferde Kim Min-Jae bombası! Fenerbahçe'ye astronomik teklif

AVRUPA'NIN YAKIN TAKİBİNDE!
Tottenham haricinde Avrupa'nın önemli takımları da Kim Min-Jae'nin durumunu yakından takip ediyor. Güney Koreli stoper, Arsenal, Napoli ve Atletico Madrid gibi ekiplerin gündeminde bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ Transferde Kim Min-Jae bombası! Fenerbahçe'ye astronomik teklif

EN AZ 20 MİLYON EURO BEKLENİYOR!
Kim Min-Jae'yi sezon sonuna kadar kesinlikle satmayı düşünmeyen Sarı-Lacivertliler, 2022-23 sezonu yaz transfer döneminde astronomik bir teklif gelmesi halinde transfere izin verecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ Transferde Kim Min-Jae bombası! Fenerbahçe'ye astronomik teklif

Fenerbahçe'nin Kim Min-Jae'den beklediği bonservis geliri ise en az 20 milyon euro. Kanarya bu rakamın altındaki tüm teklifleri hiç düşünmeden reddedecek.

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