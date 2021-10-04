Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Kim Min-Jae ve transfer çıkışı! "Alabiliyorlasa gelsinler"

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Kim Min-Jae ve transfer çıkışı! "Alabiliyorlasa gelsinler"

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelirken, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve milli araya lider girdi. Maç sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, sezona fırtına gibi başlayan Koreli yıldız Kim Min-Jae soruldu. Ali Koç, yaptığı konuşmada Kim Min-Jae'nin transfer opsiyonuna dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 10:36
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Kim Min-Jae ve transfer çıkışı! "Alabiliyorlasa gelsinler"

Fenerbahçe, sezon başında Çin Ligi'nden kadrosunda kattığı Kim Min-Jae'nin başarılı performansıyla önemli bir yıldız kazanırken, Kasımpaşa maçı sonrası Başkan Ali Koç, oyuncusunun transferine ilişkin konuştu.

Min Jae'nin sözleşmesinde "8-9 milyon euroya satılabilir" maddesinin bulunduğu iddiasına ilişkin sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, flaş ifadelerde bulundu.

"ALABİLİYORLARSA GELSİNLER"
Ali Koç, opsiyon maddesiyle ilgili, "Oyuncularımızın ticari sözleşmelerini paylaşmak gibi bir şey yapamıyoruz. Ama 8-9 milyon euroya alabiliyorlarsa gelsinler bakalım" dedi.

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