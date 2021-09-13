Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, kazanmaları gereken bir maçta puan kaybettiklerini söyledi. Portekizli çalıştırıcı, oyunun çok fazla durduğunu belirterek, "Herkes maçı izledi. Yüksek ritimde oynatmaya çalışıyorum takımımı. Diğer takımlar istediği gibi oynayabilir ama hakemler oyunu korumalı, bu kadar durmasına izin vermemeli. Ben bunları bahane göstermem. Her şeye rağmen kazanmamız gerekiyordu" ifadelerini kullandı. 1 puandan mutlu olmadığını söyleyen tecrübeli hoca, "Ama takımımın ortaya koyduğu ruhtan çok mutluyum. Milli takımdan gelen oyuncular vardı. Bazı problemler yaşadık. Hatalardan ders çıkarıp, bir sonraki maça hazırlanacağız." diye konuştu.
PEREIRA 2015-16'YI TEKRAR ETTİ
F.Bahçe'nin başına 2. kez geçen Vitor Pereira, ilk 4 maç sonunda 10 puan alırken tıpkı ilk sezonu gibi açılış yaptı. Kanarya, 2015-16 sezonunda da Portekizli teknik adam yönetiminde ilk 4 haftada 10 puan alırken rakiplerine yine 6 gol atabilmişti. Tek fark ise yenilen gol sayısında oldu. İlk sezon 2 gol yiyen takım bu sezon kalesinde tek gol gördü.