Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe durmak bilmiyor! Stephen Eustaquio için farklı formül... (FB spor haberi)

Süper Lig'e iyi bir giriş yaparak 3 maçını da kazanan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Orta saha transferini bitirmek isteyen sarı lacivertliler düğmeye bastı.
Süper Lig'e iyi bir giriş yaparak 3 maçını da kazanan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Orta saha transferini bitirmek isteyen sarı lacivertliler düğmeye bastı.
A Bola gazetesi, transfer dönemininin bitimine saatler kala Pereira yönetimindeki Fenerbahçe ve Marco Silva'nın çalıştırdığı Fulham'un Stephen Eustaquio için devreye girdiğini ancak Paços de Ferreira Başkanı Paulo Meneses'in ciddi bir ücret seviyesine çıkılmadan oyuncusunu satmayacağını ilettiğini belirtmişti.
Kanarya'nın bu açıklamadan sonra farklı bir yol izleyip oyuncuyu kiralamak için girişimlerde bulunacağı kaydedildi.
STEPHEN EUSTAQUIO KİMDİR?
Stephen Antunes Eustáquio 21 Aralık 1996 tarihinde Kanada'da dünyaya geldi. Nazarenos'ta başladıktan sonra Torreense , Leixões , Chaves , Cruz Azul ve Paços de Ferreira için kulüp futbolu oynadı. Kanada'da doğan Eustáquio, Portekiz'i gençlik düzeyinde temsil etti . Ancak, 2019'da Kanada için oynamayı taahhüt etti ve o yılın Kasım ayında onlar için maça çıktı. Ön libero mevkisinde forma giyen 1,77 boyundaki oyuncu, ihtiyaç galinde merkez orta saha ve on numara mevkisinde de forma giyebiliyor.