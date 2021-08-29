Altay - Fenerbahçe maçına Ferdi Kadıoğlu'nun golü damga vurdu! İşte o pozisyon

Süper Lig'in 3. haftasında Altay ile Fenerbahçe, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanırken, ikinci yarında peş peşe Fenerbahçe golleri geldi.
Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, mücadelenin 51. dakikasında kendi yarattığı pozisyonu ceza sahası dışından attığı şık golle bitirirken, 55. dakikada Enner Valencia'nın attığı golün asistini yaptı.
İşte Ferdi Kadıoğlu'nun yarattığı pozisyon ve gol vuruşu:
(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)