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Altay - Fenerbahçe maçına Ferdi Kadıoğlu'nun golü damga vurdu! İşte o pozisyon

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 3. haftasında Altay deplasmanına çıkarken, maçın 51. dakikasında Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla ağları sarstı. İşte Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu ile Altay maçında gol bulduğu o anlar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 23:23
Altay - Fenerbahçe maçına Ferdi Kadıoğlu'nun golü damga vurdu! İşte o pozisyon

Süper Lig'in 3. haftasında Altay ile Fenerbahçe, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanırken, ikinci yarında peş peşe Fenerbahçe golleri geldi.

Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, mücadelenin 51. dakikasında kendi yarattığı pozisyonu ceza sahası dışından attığı şık golle bitirirken, 55. dakikada Enner Valencia'nın attığı golün asistini yaptı.

İşte Ferdi Kadıoğlu'nun yarattığı pozisyon ve gol vuruşu:



(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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