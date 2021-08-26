Son dakika spor haberi: Enner Valencia Helsinki - Fenerbahçe maçında şov yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar... (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye konuk oldu.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye konuk oldu.
Maça hızlı başlayan sarı-lacivertlilerde, yıldız futbolcusu Enner Valencia, hat-trick yaparak takımını sırtladı.
Fenerbahçe, Ekvadorlu futbolcunun 11, 14 ve 52. dakikalarda attığı gollerle skor üstünlüğünü ele geçirirken, sosyal medyada da Valencia ile ilgili birçok yorum yapıldı. İşte o paylaşımlar...