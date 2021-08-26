Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Enner Valencia Helsinki - Fenerbahçe maçında şov yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Enner Valencia Helsinki - Fenerbahçe maçında şov yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Helsinki'ye konuk olan temsilcimiz Fenerbahçe'de Enner Valencia maça damga vuran isim oldu. Ekvadorlu yıldız, 11, 14 ve 52. dakikalarda attığı şık gollerle takımını sırtlarken, sosyal medyada Valencia ile ilgili birçok yorum yapıldı. İşte o paylaşımlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 21:07
Son dakika spor haberi: Enner Valencia Helsinki - Fenerbahçe maçında şov yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar... (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye konuk oldu.

Son dakika spor haberi: Enner Valencia Helsinki - Fenerbahçe maçında şov yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar... (FB spor haberi)

Maça hızlı başlayan sarı-lacivertlilerde, yıldız futbolcusu Enner Valencia, hat-trick yaparak takımını sırtladı.

Son dakika spor haberi: Enner Valencia Helsinki - Fenerbahçe maçında şov yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Ekvadorlu futbolcunun 11, 14 ve 52. dakikalarda attığı gollerle skor üstünlüğünü ele geçirirken, sosyal medyada da Valencia ile ilgili birçok yorum yapıldı. İşte o paylaşımlar...

Son dakika spor haberi: Enner Valencia Helsinki - Fenerbahçe maçında şov yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar... (FB spor haberi)

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Son dakika spor haberi: Enner Valencia Helsinki - Fenerbahçe maçında şov yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar... (FB spor haberi)

.

Son dakika spor haberi: Enner Valencia Helsinki - Fenerbahçe maçında şov yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar... (FB spor haberi)

.

Son dakika spor haberi: Enner Valencia Helsinki - Fenerbahçe maçında şov yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar... (FB spor haberi)

.

Son dakika spor haberi: Enner Valencia Helsinki - Fenerbahçe maçında şov yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar... (FB spor haberi)

.

Son dakika spor haberi: Enner Valencia Helsinki - Fenerbahçe maçında şov yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar... (FB spor haberi)

.

Son dakika spor haberi: Enner Valencia Helsinki - Fenerbahçe maçında şov yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar... (FB spor haberi)

.

Son dakika spor haberi: Enner Valencia Helsinki - Fenerbahçe maçında şov yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar... (FB spor haberi)

.

Son dakika spor haberi: Enner Valencia Helsinki - Fenerbahçe maçında şov yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar... (FB spor haberi)

.

Son dakika spor haberi: Enner Valencia Helsinki - Fenerbahçe maçında şov yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar... (FB spor haberi)

.

Son dakika spor haberi: Enner Valencia Helsinki - Fenerbahçe maçında şov yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar... (FB spor haberi)

.

Son dakika spor haberi: Enner Valencia Helsinki - Fenerbahçe maçında şov yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte o paylaşımlar... (FB spor haberi)

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