Fenerbahçe maçı canlı | Fenerbahçe Helsinki maçı izle (FB Helsinki canlı yayın)

2020-2021 sezonunu 3. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılan Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü'yü eleyen Finlandiya temsilcisi Helsinki ile karşılaşıyor.





FENERBAHÇE - HELSINKI MAÇI 11'LERİ



FENERBAHÇE - Altay, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Sosa, Gustavo, Osayi-Samuel, Novak, İrfan Can, Mesut Özil, Zajc

HELSINKI - Tannander, Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Riku Riski, Roope Riski, Valencic



FENERBAHÇE TARAFTARIYLA BULUŞTU

Fenerbahçeli futbolcular, uzun süren aranın ardından taraftarıyla buluştu. İşte o görüntü...





FENERBAHÇE - HELSINKI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Helsinki maçı 19 Temmuz Perşembe günü saat 21:45'te TV 8'de başladı.

FENERBAHÇE - HELSINKI MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?

Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalıyor. Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı, Jeremie Pignard ise dördüncü hakem olarak görev alıyor.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 116 MAÇ

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 116 maça çıktı.

Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 49 galibiyet, 27 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu 116 maçta rakip fileleri 154 kez havalandırırken, kalesinde 150 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE, 910 GÜN SONRA AVRUPA'DA

Fenerbahçe, Avrupa arenasında 910 gün sonra bir resmi karşılaşmaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, son olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Zenit ekibiyle karşılaşmıştı.

Fenerbahçe, 21 Şubat 2019 tarihinde yapılan söz konusu karşılaşmanın ardından 2 yıl 5 ay 29 gün sonra bir Avrupa maçında boy gösteriyor.

PEREIRA İLE 17. AVRUPA MAÇI

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde 17. Avrupa maçına çıkıyor.