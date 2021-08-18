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Fenerbahçe'de Helsinki maçı öncesi Vitor Pereira'dan karar! Samatta'ya son bir şans...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Helsinki ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi teknik direktör Vitor Pereira, ilk 11'ini hemen hemen belirlerken, Serdar Dursun'un sakatlığı sonrası forvet hattında kimin oynayacağı merak konusuydu. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe - Helsinki maçı öncesi forvet kararını verdi. Buna göre Samatta'ya son bir şans tanınacak. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:31
Fenerbahçe'de Helsinki maçı öncesi Vitor Pereira'dan karar! Samatta'ya son bir şans...

Sezonun ilk haftasında peş peşe yaşanan sakatlıklar nedeniyle özellikle forvet hattında kadro kurmakta zorlanan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın yarınki HJK Helsinki maçında tek gol silahı Samatta olacak.

Geçtiğimiz hafta antrenmanda adalesinden sakatlanan Enner Valencia'nın ardından, Adana Demirspor maçının ikinci yarısında oyuna giren Serdar Dursun'un köprücük kemiği kırılınca mevcut kadroda tek santrfor Samatta kaldı.

Milliyet'in haberine göre, yine geçen hafta idmanda omzu çıkan Pelkas da olmadığı için Pereira UEFA Avrupa Ligi'nde HJK Helsinki ile oynanacak karşılaşmaya 3-4-2-1 dizilişiyle çıkacak ve Mesut Özil ile İrfan Can Kahveci'nin önünde Samatta'ya görev verecek.

Takıma her an katılması beklenen yeni golcünün transferi öncesinde bu maç, Samatta için son şans anlamına geliyor.

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